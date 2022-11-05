Российско-мексиканское противостояние. Где смотреть Бивол - Рамирес

Дмитрий Бивол открывается фаворитом у букмекеров и это последняя его защита перед объединительным поединком с Артуром Бетербиевым. Бивол держит чемпионский титул и соответствует статусу чемпиона. Рамирес — опаснейший нокаутер, который является ярким представителем легендарной школы мексиканского бокса.

Россиянин гораздо опытнее и хладнокровнее, его фишка — это геймплан. Он разбирает своих соперников в теории и применяет навыки на практике, а вот мексиканец более эмоционален и заряжен на нокаут, у него всегда есть шанс финишировать своего оппонента. Кстати, важный нюанс, Хильберто Рамирес не имеет поражений, но и его оппозиция не отличалась громкими именами. Нас ожидает противостояние двух разных техник и стратегий, но бой точно не будет быстрым. Если Рамирес не нокаутирует Бивола, то россиянин победит единогласным судейским решением.

Где смотреть поединок

Бой между Биволом и Родригесом пройдет 5 ноября в ОАЭ. В России поединок можно посмотреть в прямом эфире на Первом канале. Начало трансляции в 23:50 по московскому времени.