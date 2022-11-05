Женский бой возглавит ивент UFC. Где смотреть турнир в Лас-Вегасе?

Женский бой – это всегда интересно, особенно когда в поединке встречаются топовые представители женского минимального веса. В рамках турнира состоится возвращение Тагира Уланбекова, который представляет команду Хабиба Нурмагомедова и постарается закрыть предыдущее поражение.
Где смотреть турнир UFC Vegas 64
Турнир стартует 5 ноября в 23:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 02:00 по московскому времени, а главный бой пройдет около 03:20.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Состав участников турнира
Основной кард:
• Марина Родригес vs Аманда Лемос;
• Нил Мэгни vs Даниель Родригес ;
• Чейс Шерман vs Джош Парисян;
• Тагир Уланбеков vs Нэйт Манесс ;
• Грант Доусон vs Марк Мадсен
Предварительные бои:
• Даррик Миннер vs Шайилан Нурданбек;
• Миранда Маверик vs Шанна Янг;
• Марио Баутиста vs Бенито Лопез;
• Поляна Виана vs Джин Ю Фрей;
• Людвик Шолинян vs Джонни Муньоз;
• Карлос Канделарио vs Джейк Хадли;
• Тамирес Видал vs Рамона Паскуал.