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Женский бой возглавит ивент UFC. Где смотреть турнир в Лас-Вегасе?

В ночь с 5 на 6 ноября в США состоится турнир UFC Vegas 64. В главном бою вечера Марина Родригез будет драться с Амандой Лемос.
Женский бой возглавит ивент UFC. Где смотреть турнир в Лас-Вегасе?
05 ноября 2022 09:02
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Женский бой – это всегда интересно, особенно когда в поединке встречаются топовые представители женского минимального веса. В рамках турнира состоится возвращение Тагира Уланбекова, который представляет команду Хабиба Нурмагомедова и постарается закрыть предыдущее поражение.

Источник фото: UFC

Где смотреть турнир UFC Vegas 64

Турнир стартует 5 ноября в 23:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 02:00 по московскому времени, а главный бой пройдет около 03:20.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников турнира

Основной кард:

• Марина Родригес vs Аманда Лемос;

Нил Мэгни vs Даниель Родригес ;

Чейс Шерман vs Джош Парисян;

Тагир Уланбеков vs Нэйт Манесс ;

Грант Доусон vs Марк Мадсен

Предварительные бои:

Даррик Миннер vs Шайилан Нурданбек;

Миранда Маверик vs Шанна Янг;

Марио Баутиста vs Бенито Лопез;

Поляна Виана vs Джин Ю Фрей;

Людвик Шолинян vs Джонни Муньоз;

Карлос Канделарио vs Джейк Хадли;

Тамирес Видал vs Рамона Паскуал.

источник: «Советский спорт»
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