Женский бой возглавит ивент UFC. Где смотреть турнир в Лас-Вегасе?

Женский бой – это всегда интересно, особенно когда в поединке встречаются топовые представители женского минимального веса. В рамках турнира состоится возвращение Тагира Уланбекова, который представляет команду Хабиба Нурмагомедова и постарается закрыть предыдущее поражение.

Источник фото: UFC

Где смотреть турнир UFC Vegas 64

Турнир стартует 5 ноября в 23:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 02:00 по московскому времени, а главный бой пройдет около 03:20.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников турнира

Основной кард:

• Марина Родригес vs Аманда Лемос;

• Нил Мэгни vs Даниель Родригес ;

• Чейс Шерман vs Джош Парисян;

• Тагир Уланбеков vs Нэйт Манесс ;

• Грант Доусон vs Марк Мадсен

Предварительные бои:

• Даррик Миннер vs Шайилан Нурданбек;

• Миранда Маверик vs Шанна Янг;

• Марио Баутиста vs Бенито Лопез;

• Поляна Виана vs Джин Ю Фрей;

• Людвик Шолинян vs Джонни Муньоз;

• Карлос Канделарио vs Джейк Хадли;

• Тамирес Видал vs Рамона Паскуал.