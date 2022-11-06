Обычный турнир оказался интереснее номерного. Результаты UFC Vegas 64

Победное возвращение Тагира Уланбекова
Россиянин Тагир Уланбеков провел один из своих самых зрелищных поединков в UFC. В первом раунде ему удалось финишировать Нэйта Манесса. Уланбеков поймал его на гильотину в стойке, закрыл замок и дождался сдачи.
https://www.youtube.com/watch?v=cZtvVx5Jmqs
Со-главный бой
Нил Мэгни сотворил небольшую сенсацию, нанеся Дэниелу Родригезу первое досрочное поражение в карьере.
автор фото: UFC
Главный бой
Девушки закатили настоящее зрелище, показав свой высокий уровень. Аманда Лемос смогла финишировать Марину Родригес в третьем раунде, победив техническим нокаутом.
Технические результаты UFC Vegas 64
Предварительные бои:
Тамирес Видал победила Рамону Паскуал техническим нокаутом в первом раунде;
Джейк Хадли победил Карлоса Канделарио удушающим приёмом во втором раунде;
Джонни Муньоз победил Людвика Шолиняна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Полиана Виана победила Джин Ю Фрей техническим нокаутом в первом раунде;
Марио Баутиста победил Бенито Лопеза болевым приёмом на руку в первом раунде;
Миранда Маверик победила Шанну Янг единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-26).
Главные бои:
Грант Доусон победил Марка Мадсена удушающим приёмом в третьем раунде;
Тагир Уланбеков победил Нэйта Манесса удушающим приёмом в первом раунде;
Шайилан Нурданбек победил Даррика Миннера техническим нокаутом в первом раунде;
Нил Мэгни победил Дэниела Родригеза удушающим приёмом в третьем раунде.
Аманда Лемос победила Марину Родригез техническим нокаутом в третьем раунде.