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Обычный турнир оказался интереснее номерного. Результаты UFC Vegas 64

В США состоялся очередной ивент UFC, в главном бою вечера Аманда Лемос победила Марину Родригес техническим нокаутом в третьем раунде.
Обычный турнир оказался интереснее номерного. Результаты UFC Vegas 64
06 ноября 2022 09:25
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Победное возвращение Тагира Уланбекова

Россиянин Тагир Уланбеков провел один из своих самых зрелищных поединков в UFC. В первом раунде ему удалось финишировать Нэйта Манесса. Уланбеков поймал его на гильотину в стойке, закрыл замок и дождался сдачи.

https://www.youtube.com/watch?v=cZtvVx5Jmqs

Со-главный бой

Нил Мэгни сотворил небольшую сенсацию, нанеся Дэниелу Родригезу первое досрочное поражение в карьере.

автор фото: UFC

Главный бой

Девушки закатили настоящее зрелище, показав свой высокий уровень. Аманда Лемос смогла финишировать Марину Родригес в третьем раунде, победив техническим нокаутом.

Технические результаты UFC Vegas 64

Предварительные бои:

Тамирес Видал победила Рамону Паскуал техническим нокаутом в первом раунде;

Джейк Хадли победил Карлоса Канделарио удушающим приёмом во втором раунде;

Джонни Муньоз победил Людвика Шолиняна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Полиана Виана победила Джин Ю Фрей техническим нокаутом в первом раунде;

Марио Баутиста победил Бенито Лопеза болевым приёмом на руку в первом раунде;

Миранда Маверик победила Шанну Янг единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-26).

Главные бои:

Грант Доусон победил Марка Мадсена удушающим приёмом в третьем раунде;

Тагир Уланбеков победил Нэйта Манесса удушающим приёмом в первом раунде;

Шайилан Нурданбек победил Даррика Миннера техническим нокаутом в первом раунде;

Нил Мэгни победил Дэниела Родригеза удушающим приёмом в третьем раунде.

Аманда Лемос победила Марину Родригез техническим нокаутом в третьем раунде.

источник: «Советский спорт»
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