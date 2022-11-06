Порье никогда не проигрывал два боя подряд и планирует сразиться с Махачевым

На протяжении всей своей карьеры Порье демонстрирует невероятную стабильность, в бою с Чендлером он планирует закрыть обидное поражение, которое ему нанес Чарльз Оливейра. За свою карьеру американский боец никогда не проигрывал два раза подряд.

- Дивизион легковесов постоянно меняется. Знаете, какое-то время наш вес был самым топовым. Теперь у нас есть новый чемпион. Он открывает новые стимулы и возможности. Я всегда работаю на максимум, в каждом своем бою, но особенно после поражения. Дерусь уже пятнадцать лет и никогда не проигрываю дважды. Да, сейчас я не собираюсь изменять своим привычкам. Мне удалось провести работу над ошибками и я хочу вновь победить! Я не дрался с декабря и все это время усиленно готовился, подтягивал свой грэпплинг и навыки ударной техники. Думаю, что с Майклом мы устроим зарубу в стойке, но к борьбе я тоже готов! Моя цель — яркое возвращение. Мне не хочется просить титульный бой с Исламом Махачевым. Пусть мои навыки скажут за меня. Сначала я пройду Чендлера, а потом встречусь с новым чемпионом.

Дастин Порье в последнем поединке уступил Чарльзу Оливейре удушающим приемом в третьем раунде. На его счету двадцать восемь побед и семь поражений.