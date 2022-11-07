Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Только бы не сглазить. Шлеменко и Исмаилов могут подраться через месяц

Поединок между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым должен состояться 3 декабря в Екатеринбурге и возглавить турнир RCC.
Только бы не сглазить. Шлеменко и Исмаилов могут подраться через месяц
07 ноября 2022 08:01
автор: Антон Купреченков
автор фото: RCC

Разборка года

Этот бой отменялся и переносился уже несколько раз. Сейчас появилась некоторая конкретика. Представители промоушена RCC обещали нам провести его именно в этом году и вот появилась дата — 3 декабря. Магомед Исмаилов стал боксером и предпочитает драться по этому виду спорта, побеждая откровенных ноунеймов. Шлеменко идет не на самой своей лучшей серии в ММА, но от этого интерес к его поединкам не становится слабее. Бой пройдет в среднем весе.

Форма спортсменов

Шлеменко и Исмаилов дерутся довольно часто и находятся в нормальной спортивной форме. Если бой снова не отменят, то к нему они подойдут не в пиковом, но неплохом состоянии.

Прогноз на бой

Однозначным фаворитом является Александр Шлеменко. Он сильный нокаутер, в отличии от Магомеда Исмаилова, который может предложить ему только борьбу в стойке. Почему только борьбу в стойке? В партере Исмаилов не показывает чудес грэпплинга. Засабмитить опытного Шлеменко у него не получится. Кстати, Александр может всех удивить именно в партере, вспомним его второй поединок с Вячеславом Василевским, которого боец из Омска поймал на удушающий прием. Шлеменко и Исмаилов не демонстрируют чудесного кардио, если бой затянется, то все это будет выглядеть довольно печально. В этом поединке у Магомеда Исмаилова очень мало шансов. Все решится в стойке, а Шлеменко его просто нокаутирует. Возможно, что это станет последним поединком в карьере Исмаилова.

В статистике Александра Шлеменко шестьдесят одна победа, четырнадцать поражений, одна ничья и один поединок без результата.

В рекорде Магомеда Исмаилова семнадцать побед, одна ничья и три поражения.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Только бы не сглазить. Шлеменко и Исмаилов могут подраться через месяц
Только бы не сглазить. Шлеменко и Исмаилов могут подраться через месяц
Поединок между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым должен состояться 3 декабря в Екатеринбурге и возглавить турнир RCC.
07.11.2022 08:01
ММА
автор: Антон Купреченков
Порье никогда не проигрывал два боя подряд и планирует сразиться с Махачевым
Порье никогда не проигрывал два боя подряд и планирует сразиться с Махачевым
13 ноября состоится турнир UFC 281, в рамках боев главного карда Дастин Порье подерется с Майклом Чендлером. Топовый легковес делится своими ближайшими планами.
06.11.2022 17:36
ММА
автор: Антон Купреченков
Обычный турнир оказался интереснее номерного. Результаты UFC Vegas 64
Обычный турнир оказался интереснее номерного. Результаты UFC Vegas 64
В США состоялся очередной ивент UFC, в главном бою вечера Аманда Лемос победила Марину Родригес техническим нокаутом в третьем раунде.
06.11.2022 09:25
ММА
автор: Антон Купреченков
Женский бой возглавит ивент UFC. Где смотреть турнир в Лас-Вегасе?
Женский бой возглавит ивент UFC. Где смотреть турнир в Лас-Вегасе?
В ночь с 5 на 6 ноября в США состоится турнир UFC Vegas 64. В главном бою вечера Марина Родригез будет драться с Амандой Лемос.
05.11.2022 09:02
ММА
автор: Антон Купреченков
Российско-мексиканское противостояние. Где смотреть Бивол - Рамирес
Российско-мексиканское противостояние. Где смотреть Бивол - Рамирес
5 ноября в Абу-Даби Дмитрий Бивол будет защищать титул в полутяжелом весе по версии WBA Super против мексиканца Хильберто Рамиреса.
05.11.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
«Шиша» против «Тандовского». Промоушен опубликовал полный файт-кард TOP DOG 17
«Шиша» против «Тандовского». Промоушен опубликовал полный файт-кард TOP DOG 17
Турнир можно будет посмотреть на телеканале UDAR
04.11.2022 10:18
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Бой Савилова и Магомедова. Конфликт D.Masta и Артема Тарасова
Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Бой Савилова и Магомедова. Конфликт D.Masta и Артема Тарасова
В новом выпуске «Наше Дело»: обсуждение конфликта рэпера D.Masta и блогера Артема Тарасова. Николай Савилов вновь в главном бою вечера. Продолжение сильнейшего Гран-При тяжеловесов в России.
03.11.2022 18:50
ММА
автор: Антон Купреченков
«Наше Дело» своих не бросать! – Позывной «Гора»
«Наше Дело» своих не бросать! – Позывной «Гора»
Боец лиги «Наше Дело» Игорь «Гора» Уваров принял решение добровольцем отправится в зону проведения СВО. Боевое слаживание он проходит в добровольческом отряде «святого Александра Невского». Отсутствие армейского звания и опыта не остановило его от такого мужественного решения.
03.11.2022 14:38
ММА
автор: Антон Купреченков
Жорж Сен-Пьер снова говорит о возвращении в ММА. Насколько это реально?
Жорж Сен-Пьер снова говорит о возвращении в ММА. Насколько это реально?
Легендарный чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер официально завершил контракт с промоушеном Даны Уайта и поднял вопрос о своем возвращении в бои.
03.11.2022 08:23
ММА
автор: Антон Купреченков
Пенья вошла в команду UFC, которая будет работать на турнирах до конца года
Пенья вошла в команду UFC, которая будет работать на турнирах до конца года
Сегодня мы расскажем о составе команды, обеспечивающей деятельность лучшего мирового промоушена.
02.11.2022 09:30
ММА
автор: Антон Купреченков
Расклады ЧМ-2022 в группе Н: великая серия Роналду, реванш Ганы и корейская угроза
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе Н: Португалию, Гану, Уругвай и Южную Корею.
Неделя Карпина: подписал новый контракт со сборной, обыграл «Динамо» и почти догнал «Спартак»
В завершающем матче 16-го тура РПЛ «Ростов» победил дома бело-голубых (2:1).
Золото «на одной ноге» и бронза за последнее место! Чем завершился Гран-при в Казани
Под занавес третьего этапа Гран-при России-2022 Дмитрий Алиев стал чемпионом в мужском одиночном катании, а Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым - в парном.
«Дзюба нам помог бы — это факт». Рязанцев — о перспективах «Торпедо»
Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев после поражения от «Крыльев Советов» в 16-м туре РПЛ (0:2), рассказал о том, что поменялось в команде с приходом Андрея Талалаева, и слухах о трансфере Артема Дзюбы.
Падения «на бис»! Как Валиева прыгала четверные уже после произвольной программы
Завершив выступление, принесшее ей золото казанского Гран-при, Камила Валиева предприняла еще две попытки исполнить тулуп в четыре оборота.
Расклады ЧМ-2022 в группе G: Неймар против Пеле, дебют Якина и сербские братья
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе G: Бразилию, Швейцарию, Сербию и Камерун.
Голы в компенсированное — единственная радость! Как «Локо» спас ничью с «Уралом» и застрял в опасной зоне
В матче 16-го тура РПЛ красно-зеленые в своем уже фирменном стиле забили на пятой добавленной минуте, добыв в Екатеринбурге ничью 2:2.
«Гости свой голик забьют, но победит Карпин — 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Ростов» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от одного из центральных матчей 16-го тура РПЛ (6 ноября, 19:00).
У Овечкина — гол №787, Кучеров — в тройке лучших бомбардиров чемпионата! Русских звезд НХЛ не остановить (видео)
Александр Овечкин, забросив седьмую шайбу в сезоне, продолжил погоню рекордом Уэйна Гретцки, хотя «Вашингтон» уступил «Аризоне» (2:3), а гол и ассистентский хет-трик Никиты Кучерова принесли «Тампе» волевую победу над «Баффало» (5:3).
Учитесь, сеньор Зурдо! Как Дмитрий Бивол дал мастер-класс Хильберто Рамиресу и защитил чемпионский пояс в Абу-Даби
В столице ОАЭ состоялся знаковый поединок в полутяжелом весе, в котором россиянин Дмитрий Бивол победил единогласным решением судей мексиканца Хильберто Рамиреса и остался чемпионом мира по версии WBA.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика