Только бы не сглазить. Шлеменко и Исмаилов могут подраться через месяц

Разборка года

Этот бой отменялся и переносился уже несколько раз. Сейчас появилась некоторая конкретика. Представители промоушена RCC обещали нам провести его именно в этом году и вот появилась дата — 3 декабря. Магомед Исмаилов стал боксером и предпочитает драться по этому виду спорта, побеждая откровенных ноунеймов. Шлеменко идет не на самой своей лучшей серии в ММА, но от этого интерес к его поединкам не становится слабее. Бой пройдет в среднем весе.

Форма спортсменов

Шлеменко и Исмаилов дерутся довольно часто и находятся в нормальной спортивной форме. Если бой снова не отменят, то к нему они подойдут не в пиковом, но неплохом состоянии.

Прогноз на бой

Однозначным фаворитом является Александр Шлеменко. Он сильный нокаутер, в отличии от Магомеда Исмаилова, который может предложить ему только борьбу в стойке. Почему только борьбу в стойке? В партере Исмаилов не показывает чудес грэпплинга. Засабмитить опытного Шлеменко у него не получится. Кстати, Александр может всех удивить именно в партере, вспомним его второй поединок с Вячеславом Василевским, которого боец из Омска поймал на удушающий прием. Шлеменко и Исмаилов не демонстрируют чудесного кардио, если бой затянется, то все это будет выглядеть довольно печально. В этом поединке у Магомеда Исмаилова очень мало шансов. Все решится в стойке, а Шлеменко его просто нокаутирует. Возможно, что это станет последним поединком в карьере Исмаилова.

В статистике Александра Шлеменко шестьдесят одна победа, четырнадцать поражений, одна ничья и один поединок без результата.

В рекорде Магомеда Исмаилова семнадцать побед, одна ничья и три поражения.