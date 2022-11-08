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«Жанг нокаутирует Эспарзу». Диана Авсарагова о титульном бое в минимальном весе UFC

Боец Bellator Диана Авсарагова поделилась прогнозом на титульный поединок между Карлой Эспарза и Вейли Жанг, который состоится 13 ноября, в рамках UFC 281.
«Жанг нокаутирует Эспарзу». Диана Авсарагова о титульном бое в минимальном весе UFC
08 ноября 2022 08:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator

«Объективно, Жанг пройдется по чемпионке катком. Карла Эспарза уже была в подобном положении, когда билась с Джоанной Енджейчик, а китаянка сильнее в стойке и не испытывает никаких проблем с борьбой. Карла Эспарза будет нацелена на длинный поединок, она будет вязать соперницу, навязывать борьбу, попытается сбить дыхание Вейли и всячески удержать ее на канвасе. Это будет сложно, не помню, чтобы кто-то залеживал Жанг. Она довольно подвижная спортсменка, с хорошей защитой от тейкдаунов, претендентка очень хороша в стойке, Вейли быстрее Карлы в скорости ударов, активно работает ногами и сильнее физически. Конечно, все зависит от опыта и подготовки. Опыта Карле Эспарза не занимать, но и Вейли Жанг тоже. Нас ждет быстрый бой или пятираундовое противостояние. Я ставлю на Вейли Жанг, что она нокаутирует Карлу Эспарзу в первом или втором раунде. Если этого не случится, то Карла будет наращивать давление и заберет бой судейским решением, сохранив титул.

Это действительно интересное событие в мире женского ММА, которое заслуживает нашего внимания!»

Источник фото: UFC

В статистике Вейли Жанг двадцать две победы и три поражения

В рекорде Карлы Эспарза двадцать две победы и шесть поражений.

источник: «Советский спорт»
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