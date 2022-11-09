Стерлингу не убежать, а Ян будет драться с Двалишвили. Перспективы легчайшего веса UFC

Рейтинг UFC поменялся и в легчайшем дивизионе образовались очередные пары для будущих поединков.

ШОН О'МЭЛЛИ ПРОТИВ СТЕРЛИНГА

Несмотря на критику, Шон О'Мэлли занял первую строчку рейтинга, победив Петра Яна. Можно с уверенностью сказать, что это будущий чемпион. Многие воспримут такое заявление весьма критически, но почему? Шон О'Мэлли — великолепный ударник с хорошей защитой от борьбы, а именно с такими Алджамейн Стерлинг испытывает трудности. Валять его не получится. В стойке же с претендентом драться очень даже опасно… Стерлинга могут просто нокаутировать. Сейчас чемпион станет активно избегать этого боя, хотя, уже начал, заявляя о перерыве и критикуя новую позицию Шона. Бегать Стерлингу дадут примерно до весны, а потом ему придется драться. Иначе же UFC организует для Шона О'Мэлли бой за временный титул.

UFC

ЯН И ДВАЛИШВИЛИ

Сама судьба свела этих двух парней, они ругались около года, поливая друг друга грязью. Двалишвили обещал «убить» Яна, а Петр нокаутировать Мераба, но потом все закончилось... Они встретились на турнире UFC в Абу-Даби и помирились чудесным образом. Кстати, еще Мераб сделал ряд политических заявлений, вернее пытался, ничего не получилось, но суть оказалась понятной. Ян ничего этого замечать не стал и помирился с «давним другом», но у Даны Уайта иное мнение и их точно сведут в бою. Возможно, что «дружба» закончится сразу после анонса. Петр Ян сильнее в каждом компоненте, но с его подготовкой и нынешнем настроем можно и проиграть.

Победитель этого боя может стать претендентом на титул. Он тоже может состояться весной, возможно оба поединка поставят в кард одного турнира.