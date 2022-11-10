Федор Емельяненко просит допустить любительскую сборную России по ММА до чемпионата мира

«До недавнего времени спорт был вне политики. А сейчас сложилась такая ситуация, что талантливые российские спортсмены являются заложниками общественно-политических проблем между государствами. Надежды, планы и колоссальные усилия сведены к нулю, потеряна вера в справедливость главных принципов Олимпизма. Мы уверены, что спортсмены должны соревноваться с достойными соперниками, ведь это главное для развития спорта»– говорится в официальном обращении Союза.

Почему так случилось?

Международная Федерация ММА лишила Россию права выступления на всех международных соревнованиях весной этого года. Стоит отметить, что президент IMMAF Керрит Браун всегда был в хороших отношениях с бывшим руководителем Союза Радмиром Габдуллиным, но это не помешало ему принять политическое решение в отношении нашей сборной.

После обращение Емельяненко ничего не изменилось:

«Пока нас не пускают на соревнования, мы задали вопрос. Заседание IMMAF состоится в декабре, там обсудят допуск наших спортсменов», – сказал Емельяненко

Может не надо никого просить, а нужно делать свое? Просить тех, кто нас послал… Весьма благородно!

Проще создать свою Федерацию, ни для кого не секрет, что IMMAF — это мыльный пузырь, а мы продолжаем в него стучаться… Кстати, больше не пустят, гражданством для них не вышли, но продолжайте просить.