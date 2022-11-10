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Федор Емельяненко просит допустить любительскую сборную России по ММА до чемпионата мира

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко попросил международную федерацию IMMAF допустить нашу сборную до международных соревнований.
Федор Емельяненко просит допустить любительскую сборную России по ММА до чемпионата мира
10 ноября 2022 08:07
автор: Антон Купреченков
автор фото: Союз ММА России

«До недавнего времени спорт был вне политики. А сейчас сложилась такая ситуация, что талантливые российские спортсмены являются заложниками общественно-политических проблем между государствами. Надежды, планы и колоссальные усилия сведены к нулю, потеряна вера в справедливость главных принципов Олимпизма. Мы уверены, что спортсмены должны соревноваться с достойными соперниками, ведь это главное для развития спорта»– говорится в официальном обращении Союза.

Почему так случилось?

Международная Федерация ММА лишила Россию права выступления на всех международных соревнованиях весной этого года. Стоит отметить, что президент IMMAF Керрит Браун всегда был в хороших отношениях с бывшим руководителем Союза Радмиром Габдуллиным, но это не помешало ему принять политическое решение в отношении нашей сборной.

После обращение Емельяненко ничего не изменилось:

«Пока нас не пускают на соревнования, мы задали вопрос. Заседание IMMAF состоится в декабре, там обсудят допуск наших спортсменов», – сказал Емельяненко

Может не надо никого просить, а нужно делать свое? Просить тех, кто нас послал… Весьма благородно!

Проще создать свою Федерацию, ни для кого не секрет, что IMMAF — это мыльный пузырь, а мы продолжаем в него стучаться… Кстати, больше не пустят, гражданством для них не вышли, но продолжайте просить.

источник: «Советский спорт»
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