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Просто дайте денег! Емельяненко готов проиграть всем

Блогер Александр Емельяненко продолжает просить поединки и готов драться с любым человеком, видимо очень нужны деньги.
Просто дайте денег! Емельяненко готов проиграть всем
10 ноября 2022 13:29
автор: Антон Купреченков
автор фото: социальная сеть Александра Емельяненко

Александр Емельяненко уже давно не воспринимается спортсменом, о каких-то реальных боях не может идти и речи, но он пытается подраться с любым известным человеком.

Бой с Дзюбой

«С Дзюбой на самом деле было бы интересно провести бой по боксу. Думаю, к этому поединку было бы очень большое внимание, что популяризировало бы единоборства», – рассказал Емельяненко.

Вообще непонятно, что Емельяненко нужно от Артема Дзюбы и при чем тут бокс, может в футбол лучше поиграете? Будем надеяться, что ничего подобного не произойдет, а Дзюба не нокаутирует бывшего бойца ММА. Кстати, если реально, то в победе футболиста нет никаких сомнений.

Замахнулся на Джейка Пола

Дальше Емельяненко продолжил свои денежные фантазии и решил сразиться с блогером-боксером Джейком Полом, который любит покупать победы над именитыми противниками. Думается, что посыл Александра ясен?

«Любой бой мне интересен. Фамилия Емельяненко – это бренд смешанных единоборств. Ее знает как молодежь, так и взрослое поколение. Джейк Пол – блогер, он не спортсмен. Его бои попахивают подставными. Я готов показать ему настоящую русскую силу, настоящий русский дух», – заявил Емельяненко на своем YouTube-канале.

Русский дух и сила сейчас проявляется в ином месте и это точно не прерогатива Александра Емельяненко. О бое с Полом он может лишь мечтать, продолжая позориться от таких заявлений.

источник: «Советский спорт»
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