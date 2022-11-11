Глухой нокаут. Опубликован очередной выпуск боев «Наше Дело»

В главном бою вечера столкнулись Николай «Котлета» Савилов и Ислам Жангоразов по прозвищу «Джанго». Савилов в своей привычной манере с первых секунд полетел вперед. Жангоразов от этого не потерялся, а наоборот, жестко встречал на все выпады «Котлеты». Второй раунд прошёл по тому же сценарию, но используя хаотичный стиль ударов, Савилов иногда попадал в запрещенные места и от этого терял драгоценные баллы. Жангоразов в этом противостоянии оказался сильнее и одержал победу раздельным решением судей.

Любимчик публики Нарек «Пухляш» Симонян вышел в клетку с блогером Женей Ершовым. Бойцы провели уже 2 конференции между собой и наконец встретились в октагоне. После дружеского объятия начался поединок, в котором никто не планировал уступать. Во втором раунде, одним из ударов, Нарек точно попал цель и отправил противника в нокдаун. В третьем раунде была поставлена яркая точка. Ершов начал сближение с серией ударов, но в ответ получил точный удар в челюсть, который отправил его в нокаут. Нарек Симонян одержал убедительную победу.

СИЛЬНЕЙШЕЕ ГРАН-ПРИ В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ЛИГЕ «НАШЕ ДЕЛО»

Дамил Шарафутдинов провёл бой с Германом Скобенко. Поединок прошел в лучших традициях тяжеловесов: зрелищно и непредсказуемо. Дамил постоянно наступал на соперника и давил на него, на что Герман старался отвечать. Победу одержал Дамил Шарафутдинов. Он вышел в финал и будет драться за кубок чемпиона.

Алексей Стоян вышел в резервном бою Гран-При против Мурада Халидова. У обоих бойцов огромный бэкграунд в мире единоборств, в которых они побеждали сильнейших соперников. В первом раунде Стоян выглядел очень уверенно и на первых секундах отправил Халидова в нокдаун. Мурад встал, но потом снова упал. Бой продолжился, и в конце раунда точный удар Мурада Халидова сбил с ног Стояна. Алексей вышел на второй раунд, но урон от нокдауна был значительным. Спустя половину раунда Стоян отказался от боя в связи с переломом лицевой кости. Победу одержал Мурад Халидов.

Артуш Саркисян стремительно продвигается к своей цели быть чемпионом организации и заполучить пояс «Наше Дело». В этот раз его соперником стал Сергей Минаков. Бой завершился стремительно. Буквально несколько разменов между бойцами, и точный удар в челюсть от Артуша отправил Минакова в глухой нокаут. Это один из самых ярких моментов за всю историю промоушена. Победу нокаутом одержал Артуш Саркисян.

Звездным гостем вечера стал Николай Валуев. Он выступил в роли комментатора на боях лиги «Наше Дело».

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Дмитрий «Замах» Замашной - Гусейн Алиев

Герман Скобенко - Дамил Шарафутдинов

Нарек «Пухляш» Симонян - Женя Ершов

Алексей Стоян - Мурад Халидов

Сергей Минаков - Артуш Саркисян

Николай «Котлета» Савилов - Ислам «Джанго» Жангоразов