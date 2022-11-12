От титульных поединков скучно не будет! Где смотреть UFC 281

На этих выходных нас ожидает очень яркий турнир UFC с двумя титульными противостояниями.
Адесанья против Перейры
Все болельщики очень ждут титульный поединок в среднем весе. Хочется верить, что опаснейший претендент Алекс Перейра сможет составить какую-то конкуренцию доминирующему чемпиону Исраэлю Адесанья по правилам ММА. Стоит отметить, что Перейра побеждал Адесанью целых два раза, но по правилам кикбоксинга.
Эспарза против Жанг
Еще одно великолепное сражение! Действующая чемпионка в женском минимальном весе Карла Эспарза, проводит первую защиту титула против экс-чемпионки Вейли Жанг.
Претендентский бой
Майкл Чендлер и Дастин Порье проведут долгожданный поединок. Возможно, что победитель сразится с Исламом Махачевым за титул в легком весе.
Где смотреть UFC 281 в прямом эфире
Турнир стартует 13 ноября в 02:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 04:00 по московскому времени, а главный бой пройдет около 07:30.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Состав участников турнира
Основной кард:
• Исраэль Адесанья – Алекс Перейра;
• Карла Эспарза – Вейли Жанг;
• Дастин Порье – Майкл Чендлер;
• Фрэнки Эдгар – Крис Гутьеррес;
• Дэн Хукер – Клаудио Пуэльес
Предварительные поединки:
• Брэд Риделл – Ренато Мойкано;
• Доминик Рейес – Райан Спэнн;
• Эрин Бланчфилд – Молли Маккэнн;
• Андре Петроски – Веллингтон Турман.
• Оттман Азайтар – Мэтт Фревола;
• Сильвана Гомес Хуарес – Каролина Ковалькевич;
• Майк Тризано – Сен Ву Чой;
• Хулио Арсе – Монтель Джексон;
• Карлос Ульберг – Николае Негумеряну.