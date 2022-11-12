От титульных поединков скучно не будет! Где смотреть UFC 281

На этих выходных нас ожидает очень яркий турнир UFC с двумя титульными противостояниями.

Адесанья против Перейры

Все болельщики очень ждут титульный поединок в среднем весе. Хочется верить, что опаснейший претендент Алекс Перейра сможет составить какую-то конкуренцию доминирующему чемпиону Исраэлю Адесанья по правилам ММА. Стоит отметить, что Перейра побеждал Адесанью целых два раза, но по правилам кикбоксинга.

Источник фото: UFC

Эспарза против Жанг

Еще одно великолепное сражение! Действующая чемпионка в женском минимальном весе Карла Эспарза, проводит первую защиту титула против экс-чемпионки Вейли Жанг.

Источник фото: UFC

Претендентский бой

Майкл Чендлер и Дастин Порье проведут долгожданный поединок. Возможно, что победитель сразится с Исламом Махачевым за титул в легком весе.

Источник фото: UFC

Где смотреть UFC 281 в прямом эфире

Турнир стартует 13 ноября в 02:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 04:00 по московскому времени, а главный бой пройдет около 07:30.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников турнира

Основной кард:

• Исраэль Адесанья – Алекс Перейра;

• Карла Эспарза – Вейли Жанг;

• Дастин Порье – Майкл Чендлер;

• Фрэнки Эдгар – Крис Гутьеррес;

• Дэн Хукер – Клаудио Пуэльес

Предварительные поединки:

• Брэд Риделл – Ренато Мойкано;

• Доминик Рейес – Райан Спэнн;

• Эрин Бланчфилд – Молли Маккэнн;

• Андре Петроски – Веллингтон Турман.

• Оттман Азайтар – Мэтт Фревола;

• Сильвана Гомес Хуарес – Каролина Ковалькевич;

• Майк Тризано – Сен Ву Чой;

• Хулио Арсе – Монтель Джексон;

• Карлос Ульберг – Николае Негумеряну.