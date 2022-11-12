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Емельяненко подерется с Бейдером в прощальном поединке. Bellator пока молчит. но будем именно так

Федор Емельяненко в очередной раз заявил о желании реванша с Райаном Бейдером и обещал уйти из спорта после него.
Емельяненко подерется с Бейдером в прощальном поединке. Bellator пока молчит. но будем именно так
12 ноября 2022 21:04
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator

Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко планирует реваншировать Райана Бейдера в следующем году, сразившись с ним за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Бойцы бились три года назад и тогда американец нокаутировал Емельяненко в первом раунде.

Разговоры про этот поединок идут давно, но официальный Bellator отмалчивается. Руководитель промоушена Скотт Кокер обещал анонсировать соперника Емельяненко 18 ноября, но сегодня заявил, что этого не будет. Противник не подобран, контракт не подписан и говорить пока нечего.

Кто, если не Бейдер?

Сложно сказать, ростер тяжелого веса Bellator довольно скуден и найти интересного соперника сложно, но можно подписать очередного «старого», но «легендарного» бойца и провести «великолепный» бой.

Титул в Россию никто не отдаст

Еще один важный нюанс. Если Федор одолеет Бейдера, то титул уедет в Россию, что явно смутит американцев. Плюс, зачем отдавать пояс бойцу, который решил завершить карьеру? Или это не точно? Кстати, с Федором это бывает. Может еще один контракт? Или пара?

Эфира в России не будет

Bellator же запретил подачу сигнала прямого эфира на нашу страну. Нет, проблем нет, мы посмотрим бой, если будет желание, но по пиратским ссылкам. Согласитесь, бой Федора Емельяненко, не просто бой, а прощальный бой, по пиратской ссылке… Это явно не является хрустальной мечтой для российских болельщиков, но кому нужно наше мнение.

В статистике Федора Емельяненко сорок побед и шесть поражений, а один поединок остался без результата.

В рекорде Райана Бейдера тридцать три победы и семь поражений, один бой остался без результата.

источник: «Советский спорт»
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Емельяненко подерется с Бейдером в прощальном поединке. Bellator пока молчит. но будем именно так
Емельяненко подерется с Бейдером в прощальном поединке. Bellator пока молчит. но будем именно так
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