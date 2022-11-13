Адесанья и Эспарза потеряли свои титулы. Результаты UFC 281

Невероятный бой
Майкл Чендлер и Дастин Порье устроили великолепный бой. Да, Чендлер боролся, этот ударник сделал акцент на борьбу и у него получалось! Он переводил Дастина Порье в партер и забивал там. Помните? Мы писали, что Порье подтянул борьбу! Развязка наступила в третьем раунде, Чендлер вновь перевел Порье в партер, но потерял позицию, Дастин оказался за спиной и провел удушающий прием!
Жанг вернула титул
Китайская спортсменка Вейли Жанг вернула титул UFC в минимальном весе, Жанг была сильнее Эспарзы в каждом компоненте. Карла дотянула до второго раунда, но была задушена!
Адесанья больше не чемпион
Алекс Перейра сотворил настоящую сенсацию, проигрывая по ходу поединка. В пятом раунде все казалось уже ясным и понятным. Исраэль Адесанья работал с опущенными руками и поплатился, пропустив левый боковой, а потом бывшего чемпиона просто добили!
Технические результаты UFC 281
Предварительные бои:
Карлос Олберг нокаутировал Николае Негумереану в первом раунде;
Монтел Джексон победил Хулио Арсе единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Майкл Тризано победил Сеунгву Чоя техническим нокаутом в первом раунде ;
Каролина Ковалькевич победила Сильвану Гомез Хуарез единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Мэтт Фревола нокаутировал Оттмана Азайтара в первом раунде; .
Андрэ Петроски победил Веллингтона Турмана единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Эрин Бланчфилд победила Молли МакКэн болевым приёмом на руку в первом раунде;
Раян Спэнн нокаутировал Доминика Рейеса в первом раунде;
Ренато Мойкано победил Брэда Ридделла удушающим приёмом в первом раунде.
Главный кард:
Дэн Хукер победил Клаудио Пуэллеса техническим нокаутом во втором раунде;
Крис Гутиеррез нокаутировал Фрэнки Эдгара в первом раунде;
Дастин Порье победил Майкла Чендлера удушающим приёмом в третьем раунде;
Вейли Жанг победила Карлу Эспарзу удушающим приёмом во втором раунде.
Алекс Перейра победил Исраэля Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде.