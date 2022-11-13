Адесанья и Эспарза потеряли свои титулы. Результаты UFC 281

Невероятный бой

Майкл Чендлер и Дастин Порье устроили великолепный бой. Да, Чендлер боролся, этот ударник сделал акцент на борьбу и у него получалось! Он переводил Дастина Порье в партер и забивал там. Помните? Мы писали, что Порье подтянул борьбу! Развязка наступила в третьем раунде, Чендлер вновь перевел Порье в партер, но потерял позицию, Дастин оказался за спиной и провел удушающий прием!

UFC

Жанг вернула титул

Китайская спортсменка Вейли Жанг вернула титул UFC в минимальном весе, Жанг была сильнее Эспарзы в каждом компоненте. Карла дотянула до второго раунда, но была задушена!

UFC

Адесанья больше не чемпион

Алекс Перейра сотворил настоящую сенсацию, проигрывая по ходу поединка. В пятом раунде все казалось уже ясным и понятным. Исраэль Адесанья работал с опущенными руками и поплатился, пропустив левый боковой, а потом бывшего чемпиона просто добили!

UFC

Технические результаты UFC 281

Предварительные бои:

Карлос Олберг нокаутировал Николае Негумереану в первом раунде;

Монтел Джексон победил Хулио Арсе единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Майкл Тризано победил Сеунгву Чоя техническим нокаутом в первом раунде ;

Каролина Ковалькевич победила Сильвану Гомез Хуарез единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Мэтт Фревола нокаутировал Оттмана Азайтара в первом раунде; .

Андрэ Петроски победил Веллингтона Турмана единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Эрин Бланчфилд победила Молли МакКэн болевым приёмом на руку в первом раунде;

Раян Спэнн нокаутировал Доминика Рейеса в первом раунде;

Ренато Мойкано победил Брэда Ридделла удушающим приёмом в первом раунде.

Главный кард:

Дэн Хукер победил Клаудио Пуэллеса техническим нокаутом во втором раунде;

Крис Гутиеррез нокаутировал Фрэнки Эдгара в первом раунде;

Дастин Порье победил Майкла Чендлера удушающим приёмом в третьем раунде;

Вейли Жанг победила Карлу Эспарзу удушающим приёмом во втором раунде.

Алекс Перейра победил Исраэля Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде.