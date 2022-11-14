World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кто следующий для Дастина Порье?

Легковес UFC Дастин Порье одержал убедительную победу над Майклом Чендлером и нацелен на титул!
Кто следующий для Дастина Порье?
14 ноября 2022 08:05
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Сегодня мы не станем рассуждать о потенциальных оппонентах и составлять большой список. Все очень просто, реальный соперник всего один — это Ислам Махачев.

О очередном поединке с Конором Макгрегором говорить смысла нет! Его просто не будет!

Дастин Порье заслуживает титульный шанс и UFC организует бой с чемпионом. Нет, Порье могут свести в претендентском поединке с Чарльзом Оливейрой, но их первый бой был слишком недавно и не особо интересен, а вот бой с россиянином актуален.

Есть ли в нем интрига?

Кто-то скажет, что надежды на победу у претендента нет, но она есть. Понятно, что в борьбе у Дастина Порье нет и не появится никаких шансов, а Ислам Махачев будет делать акцент именно на нее. Любой бой начинается в стойке и тут наступает время Порье, он будет всеми силами пытаться нокаутировать чемпиона и он может это сделать. Главное устоять на ногах. Титульный бой длится целых пять раундов, а это значит, что у Дастина есть пять попыток. Если Махачев не финиширует его раньше, что очень вероятно!

В легком весе UFC сложилась патовая ситуация, почти все топовые бойцы уже бились друг с другом, но бои нужно организовывать, поэтому Дастина Порье и Ислама Махачева сведут в титульном бою. Такой поединок может состояться поздней весной будущего года.

В статистике Ислама Махачева двадцать три победы и одно поражение.

В рекорде Дастина Порье двадцать девять побед, семь поражений и один поединок без объявления результата.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Кто следующий для Дастина Порье?
Кто следующий для Дастина Порье?
Легковес UFC Дастин Порье одержал убедительную победу над Майклом Чендлером и нацелен на титул!
14.11.2022 08:05
ММА
автор: Антон Купреченков
Адесанья и Эспарза потеряли свои титулы. Результаты UFC 281
Адесанья и Эспарза потеряли свои титулы. Результаты UFC 281
В США состоялся турнир UFC 281, в главном бою вечера Алекс Перейра победил Исраэля Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде.
13.11.2022 11:19
ММА
автор: Антон Купреченков
Емельяненко подерется с Бейдером в прощальном поединке. Bellator пока молчит. но будем именно так
Емельяненко подерется с Бейдером в прощальном поединке. Bellator пока молчит. но будем именно так
Федор Емельяненко в очередной раз заявил о желании реванша с Райаном Бейдером и обещал уйти из спорта после него.
12.11.2022 21:04
ММА
автор: Антон Купреченков
От титульных поединков скучно не будет! Где смотреть UFC 281
От титульных поединков скучно не будет! Где смотреть UFC 281
13 ноября в США состоится номерной турнир UFC. В главном поединке вечера Исраэль Адесанья и Алекс Перейра разыграют титул организации в среднем весе.
12.11.2022 09:14
ММА
автор: Антон Купреченков
Глухой нокаут. Опубликован очередной выпуск боев «Наше Дело»
Глухой нокаут. Опубликован очередной выпуск боев «Наше Дело»
В новом выпуске «Наше Дело» столкнулись Николай Савилов и Ислам Жангоразов. Сильнейшее Гран-При супертяжеловесов продолжается. Медийный бой Нарека «Пухляша» против Жени Ершова.
11.11.2022 08:10
ММА
автор: Антон Купреченков
Просто дайте денег! Емельяненко готов проиграть всем
Просто дайте денег! Емельяненко готов проиграть всем
Блогер Александр Емельяненко продолжает просить поединки и готов драться с любым человеком, видимо очень нужны деньги.
10.11.2022 13:29
ММА
автор: Антон Купреченков
«Эспарза затащит Жанг в глубокие воды и утопит»: Миллер – о титульном поединке в минимальном весе
«Эспарза затащит Жанг в глубокие воды и утопит»: Миллер – о титульном поединке в минимальном весе
Бой состоится 13 ноября.
10.11.2022 09:33
ММА
автор: Антон Купреченков
Федор Емельяненко просит допустить любительскую сборную России по ММА до чемпионата мира
Федор Емельяненко просит допустить любительскую сборную России по ММА до чемпионата мира
Президент Союза ММА России Федор Емельяненко попросил международную федерацию IMMAF допустить нашу сборную до международных соревнований.
10.11.2022 08:07
ММА
автор: Антон Купреченков
Стерлингу не убежать, а Ян будет драться с Двалишвили. Перспективы легчайшего веса UFC
Стерлингу не убежать, а Ян будет драться с Двалишвили. Перспективы легчайшего веса UFC
Сегодня мы расскажем о наиболее вероятных раскладах в топе легчайшего веса UFC.
09.11.2022 00:28
ММА
автор: Антон Купреченков
«Жанг нокаутирует Эспарзу». Диана Авсарагова о титульном бое в минимальном весе UFC
«Жанг нокаутирует Эспарзу». Диана Авсарагова о титульном бое в минимальном весе UFC
Боец Bellator Диана Авсарагова поделилась прогнозом на титульный поединок между Карлой Эспарза и Вейли Жанг, который состоится 13 ноября, в рамках UFC 281.
08.11.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Браво, Расселл! Брависсимо, «Мерседес»! Итоги Гран-при Бразилии
Предпоследний этап сезона «Формулы-1» принес сенсационные результаты на легендарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу.
«Есть вопросы по удалению Гладышева, возможны новые варианты с Захаряном». Член совдира «Динамо» — о сезоне
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о победе в дерби над ЦСКА, планах по усилению команды зимой и выплатах ФИФА за участников ЧМ-2022.
«Полузащита ЦСКА расстроила, а Карпин был лучшим». Валерий Масалитин — об открытиях и провалах РПЛ
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин подвел для «Плеймейкера» итоги первой части сезона Премьер-Лиги, которая ушла на зимний перерыв.
Кому побеждать в Москве, если не Москвиной? Чем завершился четвертый этап Гран-при России
На этапе российской серии Гран-при золотой дубль сделали фигуристы из петербургской школы Тамары Москвиной: Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли в парном катании, Петр Гуменник - в одиночном.
Федотов пошел по пути Березуцкого? Как ЦСКА проиграл «Динамо» и продолжил падение
Программу РПЛ в 2022 году завершило огненное столичное дерби, в котором бело-голубые победили армейцев (2:1).
Слуцкого удалили, но пока не выгнали. Как «Рубин» снова покинул зону РПЛ
В матче 18-го тура Первой лиги казанцы не смогли переиграть дома «Енисей» (0:0).
Туктамышева победила с падением, Акатьева провалилась с треском! Захватывающая развязка московского Гран-при
Чемпионкой 4-го этапа Гран-при России стала Елизавета Туктамышева. Серебро у Софьи Муравьевой, Софья Акатьева – только третья.
Победа Катара и 9 очков Бразилии — «железобетон»! Специальные ставки на статистику группового этапа ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на различные статистические итоги групповой стадии стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу.
«Армейцы сильнее, но дома бело-голубые не проиграют». Прогноз Ловчева на матч «Динамо» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от столичного дерби в рамках 17-го тура РПЛ (13 ноября, 19:30).
Адесанья покинул трон, Порье вышел на Махачева! Итоги UFC 281
В Нью-Йорке прошел невероятный по накалу турнир UFC, который надолго запомнится фанатам ММА.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика