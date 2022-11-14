Кто следующий для Дастина Порье?

Сегодня мы не станем рассуждать о потенциальных оппонентах и составлять большой список. Все очень просто, реальный соперник всего один — это Ислам Махачев.

О очередном поединке с Конором Макгрегором говорить смысла нет! Его просто не будет!

Дастин Порье заслуживает титульный шанс и UFC организует бой с чемпионом. Нет, Порье могут свести в претендентском поединке с Чарльзом Оливейрой, но их первый бой был слишком недавно и не особо интересен, а вот бой с россиянином актуален.

Есть ли в нем интрига?

Кто-то скажет, что надежды на победу у претендента нет, но она есть. Понятно, что в борьбе у Дастина Порье нет и не появится никаких шансов, а Ислам Махачев будет делать акцент именно на нее. Любой бой начинается в стойке и тут наступает время Порье, он будет всеми силами пытаться нокаутировать чемпиона и он может это сделать. Главное устоять на ногах. Титульный бой длится целых пять раундов, а это значит, что у Дастина есть пять попыток. Если Махачев не финиширует его раньше, что очень вероятно!

В легком весе UFC сложилась патовая ситуация, почти все топовые бойцы уже бились друг с другом, но бои нужно организовывать, поэтому Дастина Порье и Ислама Махачева сведут в титульном бою. Такой поединок может состояться поздней весной будущего года.

В статистике Ислама Махачева двадцать три победы и одно поражение.

В рекорде Дастина Порье двадцать девять побед, семь поражений и один поединок без объявления результата.