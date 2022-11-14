Михаил Рагозин и Шара Буллет проведут бой на RCC 13

Михаил Рагозин выступает в RCC с момента основания лиги. За его спиной уже 13 поединков в лиге, а сам боец неоднократно возглавлял шоу в Екатеринбурге. В мировом топе FightMatrix Михаил идет 35-м, а в России он занимает четвертую строчку. Кстати, Исмаилов и Шлеменко, которые возглавят турнир, гораздо ниже Рагозина в таблице.

Шара Буллет один из самых главных ньюсмейкеров в своем дивизионе. После сумасшедшей победы над Ростовским Мясником он успел бросить вызов Александру Шлеменко и даже провел стердаун со Штормом. Бой с Рагозиным для него логичный шаг в развитии карьеры в RCC, но этот же шаг несет и невероятные риски.

В карьере Михаила было достаточно сильных ударников, он дважды дрался против Ясубея Эномото, и с точки зрения технических навыков Рагозин выглядит фаворитом. Однако Шара Буллет несет опасность в каждом ударе и держит темп весь бой, а его амбиции — лучшая мотивация для победы.