Зачем? Махачев будет драться с Волкановски

UFC сводит в бою чемпиона легчайшего и легкого веса. Поединок пройдет 12 февраля и возглавит UFC 284.

Что движет Исламом Махачевым?

Бой пройдет в легком весе и станет титульным. Алексу Волкановски придется подняться на одну весовую категорию. Если он проиграет, то свой титул не потеряет, а если победит, то станет двойным чемпионом! Ислам Махачев повелся на инициативу матчмейкеров UFC и согласился. Если наш чемпион уступит, то лишится титула, а Волкановски вернется в свой вес. Кстати, бой будет на родине Алекса, а это значит, что все будут болеть против Ислама.

Расклады на бой

Алекс Волкановски идет на серии из девятнадцать побед кряду, он полностью универсален, но предпочитает стойку. Бьет он жестко, от борьбы защищается, но и сам борется. В целом, он будет драться не в своем весе и разница в габаритах будет огромная. Ислам Махачев просто его заваляет, лишит сил и засабмитит, а может и забьет. Потом все скажут, что Махачев победил мелкого коротышку, а если уступит, а такое может быть, то это будет провалом. Данный бой не имеет никакого смысла!

В статистике Ислама Махачева двадцать три победы и одно поражение.

В статистике Алекса Волкановски двадцать пять побед и одно поражение.