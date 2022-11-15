Смелый прогноз. Шлеменко завершит карьеру Исмаилова

Спортсмены подходят к поединку в непонятной форме. Шлеменко в последних двух боях в ММА не показал ничего, а Исмаилов предпочитал драться по правилам бокса. Оба бойца испытывают определенные проблемы с кардио. На полный бой их не хватит. Если Александр уверенно проводит полноценный отрезок, да, ему тяжело, то Магомед может просто упасть без сил. Понятно, что омский боец будет делать акцент на ударную технику, а Исмаилов бороться. Проблема в том, что у Исмаилова весьма слабый грэпплинг, ему будет очень сложно финишировать Шлеменко в партере.

КАК ПРОЙДЕТ БОЙ?

Александр Шлеменко может нокаутировать своего оппонента, завершив его карьеру в ММА. Нет, Исмаилов будет драться по правилам бокса или поп-ММА, но в классических смешанных единоборствах станет просто не интересен.

Бой может получиться очень скучным и дойти до судейского решения. При таком раскладе может победить Исмаилов, если хватит сил!

Отказ сил Исмаилова, а именно такое мы наблюдали в поединке с Владимиром Минеевым. Повторение очень вероятно.

Победа Александра Шлеменко более реалистична и ожидаема!

При любом исходе одна из сторон окажется максимально недовольной и будет требовать реванш.

В статистике Александра Шлеменко шестьдесят одна победа, четырнадцать поражений, одна ничья и один поединок без результата.

В рекорде Магомеда Исмаилова семнадцать побед, одна ничья и три поражения.