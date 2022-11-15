World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Смелый прогноз. Шлеменко завершит карьеру Исмаилова

3 декабря в Екатеринбурге состоится очередной ивент RCC, в главном бою вечера Александр Шлеменко проведет поединок против Магомеда Исмаилова в среднем весе.
Смелый прогноз. Шлеменко завершит карьеру Исмаилова
15 ноября 2022 08:07
автор: Антон Купреченков
автор фото: RCC

Спортсмены подходят к поединку в непонятной форме. Шлеменко в последних двух боях в ММА не показал ничего, а Исмаилов предпочитал драться по правилам бокса. Оба бойца испытывают определенные проблемы с кардио. На полный бой их не хватит. Если Александр уверенно проводит полноценный отрезок, да, ему тяжело, то Магомед может просто упасть без сил. Понятно, что омский боец будет делать акцент на ударную технику, а Исмаилов бороться. Проблема в том, что у Исмаилова весьма слабый грэпплинг, ему будет очень сложно финишировать Шлеменко в партере.

КАК ПРОЙДЕТ БОЙ?

Александр Шлеменко может нокаутировать своего оппонента, завершив его карьеру в ММА. Нет, Исмаилов будет драться по правилам бокса или поп-ММА, но в классических смешанных единоборствах станет просто не интересен.

Бой может получиться очень скучным и дойти до судейского решения. При таком раскладе может победить Исмаилов, если хватит сил!

Отказ сил Исмаилова, а именно такое мы наблюдали в поединке с Владимиром Минеевым. Повторение очень вероятно.

Победа Александра Шлеменко более реалистична и ожидаема!

При любом исходе одна из сторон окажется максимально недовольной и будет требовать реванш.

В статистике Александра Шлеменко шестьдесят одна победа, четырнадцать поражений, одна ничья и один поединок без результата.

В рекорде Магомеда Исмаилова семнадцать побед, одна ничья и три поражения.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Смелый прогноз. Шлеменко завершит карьеру Исмаилова
Смелый прогноз. Шлеменко завершит карьеру Исмаилова
3 декабря в Екатеринбурге состоится очередной ивент RCC, в главном бою вечера Александр Шлеменко проведет поединок против Магомеда Исмаилова в среднем весе.
15.11.2022 08:07
ММА
автор: Антон Купреченков
Зачем? Махачев будет драться с Волкановски
Зачем? Махачев будет драться с Волкановски
Ислам Махачев и Алекс Волкановски подерутся 12 февраля в Австралии!
14.11.2022 16:43
ММА
автор: Антон Купреченков
Михаил Рагозин и Шара Буллет проведут бой на RCC 13
Михаил Рагозин и Шара Буллет проведут бой на RCC 13
Российские средневесы Михаил Рагозин (21-5) и Шара Буллет (9-0) проведут трехраундовый бой в среднем весе в главном карде RCC 13. Бойцы еще в августе заявили, что готовы разделить клетку на номерном турнире.
14.11.2022 16:01
ММА
автор: Антон Купреченков
Кто следующий для Дастина Порье?
Кто следующий для Дастина Порье?
Легковес UFC Дастин Порье одержал убедительную победу над Майклом Чендлером и нацелен на титул!
14.11.2022 08:05
ММА
автор: Антон Купреченков
Адесанья и Эспарза потеряли свои титулы. Результаты UFC 281
Адесанья и Эспарза потеряли свои титулы. Результаты UFC 281
В США состоялся турнир UFC 281, в главном бою вечера Алекс Перейра победил Исраэля Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде.
13.11.2022 11:19
ММА
автор: Антон Купреченков
Емельяненко подерется с Бейдером в прощальном поединке. Bellator пока молчит. но будем именно так
Емельяненко подерется с Бейдером в прощальном поединке. Bellator пока молчит. но будем именно так
Федор Емельяненко в очередной раз заявил о желании реванша с Райаном Бейдером и обещал уйти из спорта после него.
12.11.2022 21:04
ММА
автор: Антон Купреченков
От титульных поединков скучно не будет! Где смотреть UFC 281
От титульных поединков скучно не будет! Где смотреть UFC 281
13 ноября в США состоится номерной турнир UFC. В главном поединке вечера Исраэль Адесанья и Алекс Перейра разыграют титул организации в среднем весе.
12.11.2022 09:14
ММА
автор: Антон Купреченков
Глухой нокаут. Опубликован очередной выпуск боев «Наше Дело»
Глухой нокаут. Опубликован очередной выпуск боев «Наше Дело»
В новом выпуске «Наше Дело» столкнулись Николай Савилов и Ислам Жангоразов. Сильнейшее Гран-При супертяжеловесов продолжается. Медийный бой Нарека «Пухляша» против Жени Ершова.
11.11.2022 08:10
ММА
автор: Антон Купреченков
Просто дайте денег! Емельяненко готов проиграть всем
Просто дайте денег! Емельяненко готов проиграть всем
Блогер Александр Емельяненко продолжает просить поединки и готов драться с любым человеком, видимо очень нужны деньги.
10.11.2022 13:29
ММА
автор: Антон Купреченков
«Эспарза затащит Жанг в глубокие воды и утопит»: Миллер – о титульном поединке в минимальном весе
«Эспарза затащит Жанг в глубокие воды и утопит»: Миллер – о титульном поединке в минимальном весе
Бой состоится 13 ноября.
10.11.2022 09:33
ММА
автор: Антон Купреченков
«Дайте три месяца!» Новый главный тренер «Спартака» — о победном дебюте в дерби
Игорь Гришин подвел итоги своего первого матча во главе «Спартака», который завершился гостевой победой над московским «Динамо» (3:2 Б).
От Погба и Канте до Ройса и Вернера: звезды, которые не сыграют на ЧМ-2022 из-за травм
«Плеймейкер» в преддверии чемпионата мира в Катаре пробежался по списку футболистов, которые не помогут своим национальным командам по состоянию здоровья.
«Ростовский рай» для Роналду и другие футбольные мемы
Главные новости футбола в картинках и видосиках.
Ну что, доигрались в молчанку? WADA требует для Валиевой 4 года, что будет означать конец ее карьеры
Всемирное антидопинговое агентство, передавшее дело Камилы Валиевой в спортивный арбитражный суд CAS, настаивает на максимальном сроке дисквалификации для российской фигуристки.
Карпин рассказал об Азии и Дзюбе и ответил на критику Родниной
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеских матчей с Узбекистаном и Таджикистаном рассказал о возможном переходе в азиатскую конфедерацию, новом контракте с РФС и предназначении наших футбольных клубов.
«Могу сказать Карпину, что он тощий». Андрей Мостовой — об атмосфере в сборной перед Узбекистаном и Таджикистаном
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой перед товарищескими матчами с Таджикистаном и Узбекистаном (17 и 20 ноября) рассказал о ритуалах для новичков национальной команды, флешмобе Сычевого и шутках Карпина.
«Готов исполнить «Знаешь ли ты» после первого матча». Спартаковец Литвинов — о вызове в сборную России
Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о начале подготовки к контрольным матчам против Узбекистана и Таджикистана.
«Они сделали из меня паршивую овцу!» Как Роналду объявил войну «МЮ»
Криштиану Роналду взорвал информационную бомбу в интервью известному британскому журналисту Пирсу Моргану. Полная версия беседы пока не опубликована, но и анонсов хватило для грандиозного скандала.
«Галактионов не должен совмещать работу в клубе и молодежной сборной». Сергей Гуренко — о новом тренере «Локомотива»
Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера столичного клуба.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 14.11.2022: на кону 2 850 000 рублей!
14 ноября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика