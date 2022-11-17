Возвращение железной Мороз и бой топовых тяжеловесов. Где смотреть UFC Vegas 65

Молдавский тяжеловес Сергей Спивак должен столкнуться с Дерриком Льюисом. Это станет самым главным вызовом в его карьере. Спивак идет на победной серии и является фаворитом, но нельзя списывать со счетов опытного Льюиса.

Украинка Марина Мороз идет за очередной победой. В этот раз ей будет противостоять бывшая претендентка на титул наилегчайшего женского веса Дженнифер Майя, которая находится на откровенном спаде. Мороз должна одержать очередную победу и ворваться в ТОП.

Источник фото: социальная сеть Марины Мороз

Еще в рамках этого турнира состоится возвращение россиянина Муслима Салихова, он уступил в прошлом поединке и будет стремиться закрыть обидное поражение.

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Турнир стартует 19 ноября в 23:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 02:00 по московскому времени, а главный бой пройдет около 03:20.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников турнира

Главный кард:

• Сергей Спивак – Деррик Льюис;

• Ион Куцелаба – Кеннеди Нзечакву ;

• Вальдо Кортес-Акоста – Чейз Шерман ;

• Муслим Салихов – Андре Фиальо;

• Джек Делла Маддалена – Дэнни Робертс

Предварительный кард:

• Жалгас Жумагулов – Чарльз Джонсон;

• Марина Мороз – Дженнифер Майя;

• Винс Моралес – Майлз Джонс;

• Рикки Турсиос – Кевин Нативидад;

• Ванесса Демопулос – Мария Оливейра;

• Брэди Хайстэнд – Фернандо Гарсия;

• Наталья Сильва – Тереза Бледа.