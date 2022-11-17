Возвращение железной Мороз и бой топовых тяжеловесов. Где смотреть UFC Vegas 65

Молдавский тяжеловес Сергей Спивак должен столкнуться с Дерриком Льюисом. Это станет самым главным вызовом в его карьере. Спивак идет на победной серии и является фаворитом, но нельзя списывать со счетов опытного Льюиса.
Украинка Марина Мороз идет за очередной победой. В этот раз ей будет противостоять бывшая претендентка на титул наилегчайшего женского веса Дженнифер Майя, которая находится на откровенном спаде. Мороз должна одержать очередную победу и ворваться в ТОП.
Еще в рамках этого турнира состоится возвращение россиянина Муслима Салихова, он уступил в прошлом поединке и будет стремиться закрыть обидное поражение.
Где смотреть турнир UFC Vegas 65
Турнир стартует 19 ноября в 23:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 02:00 по московскому времени, а главный бой пройдет около 03:20.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Состав участников турнира
Главный кард:
• Сергей Спивак – Деррик Льюис;
• Ион Куцелаба – Кеннеди Нзечакву ;
• Вальдо Кортес-Акоста – Чейз Шерман ;
• Муслим Салихов – Андре Фиальо;
• Джек Делла Маддалена – Дэнни Робертс
Предварительный кард:
• Жалгас Жумагулов – Чарльз Джонсон;
• Марина Мороз – Дженнифер Майя;
• Винс Моралес – Майлз Джонс;
• Рикки Турсиос – Кевин Нативидад;
• Ванесса Демопулос – Мария Оливейра;
• Брэди Хайстэнд – Фернандо Гарсия;
• Наталья Сильва – Тереза Бледа.