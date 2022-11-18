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Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Бой Юрия «Берчика» и Александра Гобозова

В новом выпуске «Наше Дело»: Реванш Юрия Рябого и Умара Тесиева. Обсуждение долгожданного боя между Юрием «Берчиком» и Александром Гобозовым.
Новый выпуск конференции «Наше Дело»: Бой Юрия «Берчика» и Александра Гобозова
18 ноября 2022 07:30
автор: Антон Купреченков
автор фото: Наше Дело

Юрий «Ассириец» Рябой столкнется в бою с Умаром Тесиевым. У спортсменов уже был бой, результатом которого стала ничья. Сейчас же произойдет реванш. Бойцы решили закончить эту историю и выявить между собой победителя.

В главном бою вечера выявится победитель сильнейшего Гран-При тяжеловесов в России: Дамил Шарафутдинов выступит против Германа Скобенко.

Финал Гран-при

Одно из самых долгожданных событий мира поп-ММА. Юрий «Берчик» проведет поединок с Александром Гобозовым в лиге «Наше Дело». Их конфликт начался уже полгода назад, и наконец-то он сможет разрешиться в клетке. Оба бойца показали свое стремление выиграть и провели свою конференцию по всем канонам поп-ММА.

Боец «Наше Дело» Сурен Петросян столкнется в бою с дебютантом лиги Николаем Цыганковым. Сурен - мощный спортсмен, который активно двигается в промоушне. В этот раз его противник, Николай Цыганков, готов показать себя впервые в лиге и дать Сурену достойный отпор.

Ислам «Шейх» Ибрагимов против Алексея Мешкова по прозвищу «Сушист». Спортсмены уже должны были устроить бой раньше, но не смогли договориться о единой весовой категории - бой отменился. Сегодня они сошлись в едином мнении и готовы показать настоящее зрелище миру поп-ММА

Ссылка на выпуск: https://rutube.sport/video/tesiev-protiv-ryabogo-ibragimovsushist/

Состав участников турнира

• Алексей «Сушист» Мешков - Ислам «Шейх» Ибрагимов

Рамазан Гасанбеков - Аркадий Осипян

Александр Гобозов - Юрий «Берчик» Берченко

Сурен Петросян - Цыганков Николай

Юрий «Ассириец» Рябой - Умар Тесиев

источник: «Советский спорт»
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