Теперь официально! Емельяненко проведет реванш с Бейдером

Поединок состоится 4 февраля в США и возглавит кард турнира Bellator 290.

Конспирология откровенно надоела

Неделю назад президент организации Скотт Кокер заявил, что соперника для Емельяненко нет. Федор говорил, что хочет драться с Бейдером. Было понятно, что бою быть, но нас зачем-то вводили в заблуждение…

Ничего удивительно, американец любит создавать ажиотаж из анонсов таких поединков. Хотя, никакого ажиотажа уже давно нет. Статус поединка тоже не определен. Райан Бейдер — чемпион тяжелого веса и должен проводить титульный бой. Согласитесь, что если он уступит россиянину и сохранит титул, то это будет как-то совсем странно, но такое может быть!

Первый бой

Бойцы бились три года назад и тогда американец нокаутировал Емельяненко в первом раунде, став победителем Гран-при Bellator в тяжелом весе. Такие реванши интересны сразу, а спустя три года теряют свое значение.

Уйдет ли Федор?

Если уступит, то не уйдет. Он должен уходить с победой. Райан Бейдер довольно опасен и драться с ним будет очень непросто.

Официального эфира в России не будет

Bellator больше не дает сигнала трансляций на Россию. Будем смотреть по пиратским ссылкам. Странно, что прощальный бой российской легенды будет именно в таком формате…

В статистике Федора Емельяненко сорок побед и шесть поражений, а один поединок остался без результата.

В рекорде Райана Бейдера тридцать три победы и семь поражений, один бой остался без результата.