Регбист подерется с Тарасовым в Москве

Алеев выйдет в ринг впервые с 2019 года. Он является бывшим чемпионом по уличным боям без правил организации STRELKA и обладателем чемпионского пояса проекта «Мясорубка». 27 декабря 2019 года Данил создал лигу кулачных боев TOP DOG FC, но до предстоящего турнира, как участник, он ни разу не выходил в ее ринг.

Со-главным событием вечера станет бой за вакантный перстень в весовой категории до 59-ти килограммов между Шарифом «Басмачом» Шарифовым (4 победы - 0 поражений) и Чингис «Ханом» Салбырыном (3 победы - 0 поражений). В 5-раундовом противостоянии определится первый чемпион лиги в легчайшем весе.

Начало мероприятия в 20:00. Увидеть прямую трансляцию турнира можно будет на телеканале UDAR.