Саша Стоун запускает первый в мире юношеский промоушен поп-ММА

Основатель проекта и лицо будущей лиги Саша Стоун - многократный чемпион России по ММА и армейскому рукопашному бою.

Сегодня Саша Стоун активно развивает спортивные ценности среди молодежи и является лидером подрастающего поколения. «В феврале 2023 года я запускаю собственный промоушен для ребят до 18 лет. Мы даём молодому поколению дорогу в медиаспорт и дорогу к исполнению их главных мечт. Я уверен, что в нашей стране есть огромное количество потенциальных чемпионов и будущих звезд спорта», — рассказал Александр.

Главная цель создания лиги для подростков — трансляция здоровых ценностей и популяризация спорта среди молодого поколения. На сегодняшний день это первая и единственная в мире юношеская лига в поп-ММА. Подобный медиапроект поможет снизить уровень насилия, а также сформировать у подростков правильные жизненные ценности и ответственность.

Продюсерский бойцовский центр «Молодежной лиги» будет выращивать из молодых спортсменов потенциальных звезд поп-ММА и в дальнейшем подписывать их на долгосрочные контракты в крупные мировые профессиональные промоушены.

Первый выпуск «Молодежной лиги» можно будет увидеть уже в феврале 2023 года.