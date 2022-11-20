Салихов закрыл обидное поражение, а Мороз неожиданно проиграла. Результаты UFC Vegas 65

Поражение Мороз
Марина Мороз удивила, ожидалось, что она разберет Дженнифер Майа максимально уверенно, но этого не произошло! Украинка уступила именно в стойке, судьи отдали победу Майа. Это было единогласное решение.
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Жумагулов завершил карьеру
Казахский боец Жалгас Жумагулов потерпел третье поражение кряду и завершил свою бойцовскую карьеру.
Муслим Салихов вернулся с победой
Россиянин Муслим Салихов провел очень уверенный бой против Андре Фиальо. Салихов полностью перебил своего оппонента в стойке и финишировав его техническим нокаутом в третьем раунде.
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Технические результаты турнира UFC Vegas 65
Кеннеди Нзечакву победил Иона Куцелабу техническим нокаутом во втором раунде
Вальдо Кортес-Акоста победил Чейза Шермана единогласным решением судей
Муслим Салихов победил Андре Фиальо техническим нокаутом в третьем раунде
Джек Делла Маддалена победил Дэнни Робертса техническим нокаутом в первом раунде
Чарльза Джонсона победил Жалгаса Жумагулова раздельным решением судей
Дженнифер Майа победила Марину Мороз единогласным решением судей
Майлс Джонс победил Винса Моралеса единогласным решением судей
Рики Турсиос победил Кевина Нативидада раздельным решением судей
Ванесса Демопулос победила Марию Оливейру единогласным решением судей
Брэди Хистэнд победил Фернандо Гарсию единогласным решением судей
Наталия Кристина да Сильва победила Терезу Блиду техническим нокаутом в третьем раунде