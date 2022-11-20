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Салихов закрыл обидное поражение, а Мороз неожиданно проиграла. Результаты UFC Vegas 65

В США состоялся турнир Vegas 65, в главном бою вечера Кеннеди Нзечакву победил Иона Куцелабу техническим нокаутом во втором раунде.
Салихов закрыл обидное поражение, а Мороз неожиданно проиграла. Результаты UFC Vegas 65
20 ноября 2022 12:00
автор: Антон Купреченков

Поражение Мороз

Марина Мороз удивила, ожидалось, что она разберет Дженнифер Майа максимально уверенно, но этого не произошло! Украинка уступила именно в стойке, судьи отдали победу Майа. Это было единогласное решение.

автор фото: UFC

Жумагулов завершил карьеру

Казахский боец Жалгас Жумагулов потерпел третье поражение кряду и завершил свою бойцовскую карьеру.

Муслим Салихов вернулся с победой

Россиянин Муслим Салихов провел очень уверенный бой против Андре Фиальо. Салихов полностью перебил своего оппонента в стойке и финишировав его техническим нокаутом в третьем раунде.

автор фото: UFC

Технические результаты турнира UFC Vegas 65

  • Кеннеди Нзечакву победил Иона Куцелабу техническим нокаутом во втором раунде

  • Вальдо Кортес-Акоста победил Чейза Шермана единогласным решением судей

  • Муслим Салихов победил Андре Фиальо техническим нокаутом в третьем раунде

  • Джек Делла Маддалена победил Дэнни Робертса техническим нокаутом в первом раунде

  • Чарльза Джонсона победил Жалгаса Жумагулова раздельным решением судей

  • Дженнифер Майа победила Марину Мороз единогласным решением судей

  • Майлс Джонс победил Винса Моралеса единогласным решением судей

  • Рики Турсиос победил Кевина Нативидада раздельным решением судей

  • Ванесса Демопулос победила Марию Оливейру единогласным решением судей

  • Брэди Хистэнд победил Фернандо Гарсию единогласным решением судей

  • Наталия Кристина да Сильва победила Терезу Блиду техническим нокаутом в третьем раунде

источник: «Советский спорт»
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