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Немков знает всех соперников на несколько боев. Что дальше для российского чемпиона?

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков уже знает имя следующего соперника, но руководство промоушена предложило еще одного.
Немков знает всех соперников на несколько боев. Что дальше для российского чемпиона?
21 ноября 2022 08:02
автор: Антон Купреченков
автор фото: социальная сеть Вадима Немкова

В следующем бою Вадим Немков будет драться с Йолем Ромеро, они сойдутся 4 февраля и возглавят турнир Bellator 290. Бой так себе… Если честно! Ромеро очень топорный боец, который имеет неплохой проход в ноги и все. Немков сможет от него защититься, разобьет его в стойке, а может и засабмитит. Плюс, Ромеро уже сорок пять лет, лучшие его времена прошли, весьма давно. В UFC его уровень продемонстрировали, там он потерпел четыре поражения кряду. Сейчас снова проиграет, россиянин его удосрочит, других вариантов нет.

Bellator

НЕМКОВ ПРОТИВ АНДЕРСОНА

Сейчас Скотт Кокер пошел дальше и заявил, что Вадиму Немкову нужно провести третий бой с Кори Андерсоном. Логика тут присутствует. В первом бою Андерсон доминировал.и побеждал, но нашего бойца снял врач. Во втором бою Немков буквально деклассировал американца и снял все вопросы. Руководство Bellator хочет дать проигравшему еще один шанс. Возможно, что он проведет бой в ближайшее время, а потом, если победит, то снова встретится с чемпионом.

У Вадима Немкова намечается плотный график, главное не получить травму и не перегреть!

источник: «Советский спорт»
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