Немков знает всех соперников на несколько боев. Что дальше для российского чемпиона?

В следующем бою Вадим Немков будет драться с Йолем Ромеро, они сойдутся 4 февраля и возглавят турнир Bellator 290. Бой так себе… Если честно! Ромеро очень топорный боец, который имеет неплохой проход в ноги и все. Немков сможет от него защититься, разобьет его в стойке, а может и засабмитит. Плюс, Ромеро уже сорок пять лет, лучшие его времена прошли, весьма давно. В UFC его уровень продемонстрировали, там он потерпел четыре поражения кряду. Сейчас снова проиграет, россиянин его удосрочит, других вариантов нет.

Bellator

НЕМКОВ ПРОТИВ АНДЕРСОНА

Сейчас Скотт Кокер пошел дальше и заявил, что Вадиму Немкову нужно провести третий бой с Кори Андерсоном. Логика тут присутствует. В первом бою Андерсон доминировал.и побеждал, но нашего бойца снял врач. Во втором бою Немков буквально деклассировал американца и снял все вопросы. Руководство Bellator хочет дать проигравшему еще один шанс. Возможно, что он проведет бой в ближайшее время, а потом, если победит, то снова встретится с чемпионом.

У Вадима Немкова намечается плотный график, главное не получить травму и не перегреть!