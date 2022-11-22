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Бой Емельяненко в России не покажут. Как смотреть прощальный поединок легенды ММА?

4 февраля Федор Емельяненко проведет реванш с Райаном Бейдером, бой пройдет в США и в России его официально не покажут, но мы расскажем как посмотреть эфир в обход блокировки.
Бой Емельяненко в России не покажут. Как смотреть прощальный поединок легенды ММА?
22 ноября 2022 08:11
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator

Как же без эфира…

А вот так! С февраля месяца Bellator запретил распространять на Россию сигнал прямого эфира, мотивируя свое решение несогласием с политикой Российской Федерации. И все… Эфира больше нет. Рейтинг Bellator, а он и так был не особо высоким, сейчас упал еще сильнее. Да, его смотрят, но лишь ивенты с участием наших бойцов, а в остальном следить за этим промоушеном перестали.

Прощальный бой Федора Емельяненко

Так получилось, что Федор решил провести прощальный бой. Конечно, он планировал в России, но Bellator резко против, что ожидаемо и понятно. Сошлись на США и проведут реванш с Бейдером, аккурат ночью 4 февраля. Будем смотреть? Решайте сами. В целом, конечно, можно, но как? Включить телевизор и насладиться боями точно не получится. Можно посмотреть лишь по пиратской ссылке, в обход блокировки, в ужасном качестве и без наших комментаторов, что уже хорошо.

Просмотр реванша Емельяненко и Бейдера в обход блокировки

1. Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.

2. «ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите — MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.

В общем, прощальный поединок представлялся себе иначе, но нынешние реалии именно такие. Будем смотреть!

источник: «Советский спорт»
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Бой Емельяненко в России не покажут. Как смотреть прощальный поединок легенды ММА?
Бой Емельяненко в России не покажут. Как смотреть прощальный поединок легенды ММА?
4 февраля Федор Емельяненко проведет реванш с Райаном Бейдером, бой пройдет в США и в России его официально не покажут, но мы расскажем как посмотреть эфир в обход блокировки.
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