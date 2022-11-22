RCC Boxing Promotions закроет год громким поединком. Курбанов и Гонсалес возглавят новогодний турнир

Российская звезда и пятый номер мирового рейтинга в первом среднем весе (до 69,85 кг) Магомед Курбанов (23-0) выйдет в ринг против сильнейшего боксера Венесуэлы и сумасшедшего нокаутера Йохана Гонсалеса (31-1). Десятираундовый бой станет главным событием турнира.

Для непобежденного Курбанова это третий серьезный вызов подряд. В двух последних боях он одержал уверенные победы над мировыми топами и экс-чемпионами мира Лиамом Смитом и Патриком Тейшейрой. Сейчас Магомед входит в элиту мирового бокса и имеет вполне реальные шансы стать чемпионом мира по одной из ведущих версий.

Статистически Гонсалес выглядит невероятно опасным соперником для Курбанова и поражает своей мощью. Все свои победы он одержал нокаутами, а единственное поражение потерпел раздельным решением, уступив экс-претенденту на титул чемпиона мира WBA. Венесуэлец настоящий воин, и Курбанову будет непросто.

Уже известно, какой бой станет со-главным. Легенда бокса и экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес во второй раз едет в Россию ради поединка на RCC. На этот раз его ждет встреча с амбициозным и голодным до побед Жорой Амазаряном.