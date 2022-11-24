Американцы, что с лицом? PFL возвращается в Россию

В апреле этого года PFL прекратил трансляцию своих турниров на территории России. Объяснив этот поступок политическими мотивами. В течении года промоушеном создавались ситуации, которые были нацелены на выбивание россиян из состава участников Гран-при.

Окко — официально транслировали PFL на территории России. Многие болельщики оформили подписку на этот мультимедийный сервис исключительно ради этих эфиров. Потом эфир пропадает, а Окко ничего толком не объясняет. Пропал и пропал. Хотя, все понимают, что все довольно ясно, но никто из официальных лиц на эту тему не говорит.

За эти полгода в PFL поняли, что оказывается кроме России они толком никому не нужны, в США их не смотрят, на территории Европы тоже, что остается? Правильно, Россия! Вот они и решили вернуться, чтобы за счет российских болельщиков поднять упавший трафик.

А ЧТО ОККО?

Казалось бы, что PFL нарушили условия контракта, опрокинули своих партнеров… Видимо их нужно послать куда подальше, а не поднимать им трафик, но нет…

Oкко официально анонсировали, что покажут финал сезона PFL, который пройдет 26 ноября. Напомним, что из этого финала искусственно вывели несколько российских спортсменов. Россияне будут драться, но не в рамках гран-при, миллион долларов они точно не получат.