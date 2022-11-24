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Четыре миллиона человек увидят шоу Шлеменко vs Исмаилов

3 декабря внимание всех фанатов ММА будет приковано к Екатеринбургу. Две звезды среднего веса — Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов — сойдутся в главном поединке турнира RCC 13. Это самый громкий бой 2022 года, а на кону будет стоять уникальный пояс RCC.
Четыре миллиона человек увидят шоу Шлеменко vs Исмаилов
24 ноября 2022 14:14
автор: Антон Купреченков
автор фото: RCC

Специально под турнир RCC готовит масштабное аудиовизуальное шоу, которое будет окружать главной бой вечера. Помимо игрового профайла, фанатов ждет мощный перформанс от режиссера RCC Федора Муратова. Над проектом работают 100 специалистов, а в его основу ляжет мир технофэнтези, построенный на вселенных популярных компьютерных игр.

«Мы представим звездных бойцов через характеры медведя и огненного тигра, которые будут пересекаться с привычными никнеймами спортсменов. За референс мы взяли известные в поп-культуре миры Warcraft и Horizon Zero Dawn. В этом проекте мы активно задействуем нейросети для создания концептуальных образов и VR-скульптинг для отрисовки декораций», — говорит креативный продюсер Глеб Бурганов.

Ощутить атмосферу смогут не только фанаты на арене, но и те, кто будет смотреть турнир в прямом эфире. Полный кард будет транслироваться эксклюзивно на телеканале UDAR (доступен в стандартных пакетах ключевых TV-операторов), а со-главное и главное событие покажет «Рен-ТВ». Это уже не первый раз, когда RCC сотрудничает с федеральным каналом, и каждый раз количество телезрителей доходит до четырех миллионов.

источник: «Советский спорт»
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