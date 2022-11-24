Четыре миллиона человек увидят шоу Шлеменко vs Исмаилов

Специально под турнир RCC готовит масштабное аудиовизуальное шоу, которое будет окружать главной бой вечера. Помимо игрового профайла, фанатов ждет мощный перформанс от режиссера RCC Федора Муратова. Над проектом работают 100 специалистов, а в его основу ляжет мир технофэнтези, построенный на вселенных популярных компьютерных игр.

«Мы представим звездных бойцов через характеры медведя и огненного тигра, которые будут пересекаться с привычными никнеймами спортсменов. За референс мы взяли известные в поп-культуре миры Warcraft и Horizon Zero Dawn. В этом проекте мы активно задействуем нейросети для создания концептуальных образов и VR-скульптинг для отрисовки декораций», — говорит креативный продюсер Глеб Бурганов.

Ощутить атмосферу смогут не только фанаты на арене, но и те, кто будет смотреть турнир в прямом эфире. Полный кард будет транслироваться эксклюзивно на телеканале UDAR (доступен в стандартных пакетах ключевых TV-операторов), а со-главное и главное событие покажет «Рен-ТВ». Это уже не первый раз, когда RCC сотрудничает с федеральным каналом, и каждый раз количество телезрителей доходит до четырех миллионов.