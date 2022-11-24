Прохазка отказался от титула. Анкалаев и Блахович сразятся за пояс UFC в полутяжелом весе

Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка получил тяжелую травму плеча и не сможет провести реванш с Гловером Тейшейрой. Восстановление чемпиона может занять больше года. Иржи не стал ничего придумывать, из уважения к коллегам он принял решение освободить титул. После возвращения в спорт он сразу же проведет титульный поединок против действующего чемпиона.

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал сложившуюся ситуацию:

«Это худшая травма плеча, которую видели врачи за всю историю UFC, – заявил Уайт в интервью Yahoo Sports. – Все действительно чертовски плохо. Его плечо в очень плохом состоянии. Ему предстоит тяжелая операция, которая потребует длительного восстановления.

«Мы встретились с Иржи прошлой ночью, и послушайте: этот парень – один из самых достойных людей всех времен. Он воин, и он был невероятно расстроен. Он затронул тему освобождения титула еще до того, как мы заговорили об этом. Он будет отсутствовать долго, и на каком-то этапе нам бы пришлось лишить его титула. Но он сам сказал, что из уважения к другим бойцам не хочет задерживать дивизион. Этот парень очень крутой, раз так отреагировал».

Магомед Анкалаев получил долгожданный титульный шанс. 11 декабря они с Блаховичем возглавят турнир UFC 282 и проведут поединок за титул UFC в полутяжелом весе.