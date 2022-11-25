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Боец TOP DOG Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

6-й номер рейтинга средневесов TOP DOG и бывший чемпион лиги Punch Club Алексей Селиванов объявил о завершении карьеры. О своем решении 32-летний кулачный боец заявил пресс-службе лиги TOP DOG.
Боец TOP DOG Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
25 ноября 2022 12:39
автор: Антон Купреченков
автор фото: TOP DOG

«Хочу официально заявить, что заканчиваю карьеру бойца. Причиной данного решения стали проблемы с сердцем. Оно не вывозит нагрузок профессионального спортсмена - две тренировки в день. Данная проблема никак не связана с боями — она преследует меня давно, со времен, когда работал в ОМОНе. Но тогда не было возможности отслеживать динамику. Сейчас перед каждым боем я проходил обследование в «Лужниках», где и отметили, что состояние здоровья у меня ухудшается. Врачи поставили перед выбором: «Либо в ящик, либо к внукам». Я выбрал жизнь, дорогу к внукам. Тренироваться мне не запретили, но рекомендовали делать это без усердия. Посадили на пожизненное употребление таблеток.

Но хочу сказать фанатам главное — я остаюсь частью семьи TOP DOG. Сейчас тренирую в клубе TOP DOG CLUB. TOP DOG, как был в моем сердце, так там и остается!» — заявил Селиванов.

Напомним, что последний поединок Селиванов на турнире TOP DOG 16 против Артура «Короля» Свиридова. Бой закончился победой Алексея единогласным решением судей. В кулачных боях Селиванов одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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