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RCC 13: Шлеменко против Исмаилова. Где смотреть и кто будет драться?

3 декабря в Екатеринбурге пройдет турнир RCC 13. В главном бою вечера Александр Шлеменко подерется с Магомедом Исмаиловым.
RCC 13: Шлеменко против Исмаилова. Где смотреть и кто будет драться?
26 ноября 2022 09:09
автор: Антон Купреченков
автор фото: RCC

Вечер поединков будет транслироваться на двух каналах, а через семь дней в повторе будет показан на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

Полный кард можно будет увидеть в прямом эфире только на телеканале UDAR (доступен в основных пакетах каналов у всех популярных операторов: https://linktr.ee/kanaludar), а со-главный и главный бой также покажут в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ». Турнир начнется в пятнадцать часов по московскому времени.

Состав участников турнира RCC 13

1 пара, 2 х 5, весовая категория до 63,5 кг

Шардаков Игорь (дебют), Екатеринбург, Россия vs Вакин Максим (дебют), Русь, Краснодар, Россия

2 пара, 2 х 5, весовая категория до 77,1 кг

Кондратов Никита (дебют), Екатеринбург, Россия vs Красовский Александр (0-1), Санкт-Петербург, Россия

3 пара, 2 х 5, весовая категория до 77,1 кг

Минязев Чингиз (1-0), Нефтекамск, Россия vs Фунтов Владислав (1-0), Кострома, Россия

4 пара, 2 х 5, весовая категория до 65,8 кг

Беляев Георгий (2-1), Москва, Россия vs Тогончиев Тимур (дебют), БК “Ермак”, Новороссийск, Россия

5 пара, 3 х 3, весовая категория до 65,8 кг

Симонов Константин (6-3), Екатеринбург, Россия vs Тимушев Андрей (4-3), Хадыженск, Россия

6 пара, 3 х 5, весовая категория до 65,8 кг

Бондарчук Иван (5-2), Екатеринбург, Россия vs Дюпин Максим (6-5), Улан-Удэ, Россия

7 пара, 3 х 3, весовая категория до 65,8 кг

Мохнаткина Марина (7-3), Екатеринбург, Россия vs Татьяна Агиар (6-4), Рио де Жанейро, Бразилия

8 пара 3 х 5, весовая категория до 70,3 кг

Пальченков Владимир (12-3), Екатеринбург, Россия vs Кузьминых Владимир (10-5), Москва, Россия

9 пара, 3 х 5, весовая категория до 77,1 кг

Караваев Артур (16-7), Екатеринбург, Россия vs Нельсон Гомес (22-4), Сальвадор, Бразилия

10 пара, 3 х 5, весовая категория до 70,3 кг

Ерастов Илья (7-3), Санкт-Петербург, Россия vs Грозин Александр (19-4-1), Талица, Россия

11 пара, 3 х 5, весовая категория до 77,1 кг

Кунченко Алексей (20-3), Екатеринбург, Россия vs Магомедcайгид Алибеков (13-3), Махачкала, Россия

12-я пара, 3х5, весовая категория до 63 кг

Лаврентьев Денис (12-1), Екатеринбург, Россия vs Фелипе Коларес (10-4), Рио де Жанейро, Бразилия

13 пара, 3 х 5, весовая категория до 70,3 кг

Нагибин Тимур (20-6), Екатеринбург, Россия vs Али Абдулхаликов (10-2), Махачкала, Россия

14 пара, 3 х 5, весовая до 83,9 кг

Рагозин Михаил (21-5), Екатеринбург, Россия vs Шара Буллет (9-0), Махачкала, Россия

15 пара 3 х 5, весовая категория до 93 кг

Штырков Иван (21-2), Екатеринбург, Россия vs Асылжан Бахытжанулы (13-3-1), Алматы, Казахстан

16 пара, 5 х 5, весовая категория до 83,9 кг

Магомед Исмаилов (17-3), Махачкала, Россия vs Шлеменко Александр (61-14), Омск, Роccия

источник: «Советский спорт»
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