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Главный вызов в карьере российского полутяжа. Прогноз на бой Анкалаева и Блаховича

11 декабря в США состоится турнир UFC 282. Его возглавит противостояние Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича.
Главный вызов в карьере российского полутяжа. Прогноз на бой Анкалаева и Блаховича
27 ноября 2022 08:14
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Можно с уверенностью сказать, что этот бой станет самым главным в карьере Магомеда Анкалаева, но точно не самым сложным. Ян Блахович давно растерял свои основные бойцовские кондиции и находится на спаде. Топов он откровенно не тянет. Это проявилось в бою с Гловером Тейшейрой, который смог финишировать известного борца именно в борьбе. Россиянин лучше во всех аспектах.

Польско-российское противостояние

Очень актуальненько, Блахович однозначно выдаст, что-то политическое и провокационное, но это ему не поможет. Шансов в этом поединке у него крайне мало. Польский спортсмен сильно уступает в скорости и навыках ударной техники. Ян будет делать ставку на грубую силу и проход в ноги, а Магомед хорошо защищается от борьбы, но может побороться и сам. В грэпплинге экс-чемпион UFC лучше, но в партере нужно еще занять удобную позицию, а с Анкалаевым это будет сделать довольно сложно. Российский полутяжеловес сделает акцент на скорость рук и будет планомерно разбивать поляка в стойке, стараясь его нокаутировать. Знаете, а он это сделает, сомнений просто нет. Бой точно не дойдет до судейского решения, а завершится во втором или третьем раунде. Магомед Анкалаев победит техническим нокаутом и станет новым чемпионом UFC в полутяжелой весовой категории, а потом подерется с Иржи Прохазкой.

В статистике Магомеда Анкалаева семнадцать побед и одно поражение.

В статистике Яна Блаховича двадцать девять побед и девять поражений.



источник: «Советский спорт»
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