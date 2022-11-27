Харрисон разгромно проиграла. Что дальше?

Кайла Харрисон уступила Ларисе Пачеко, которая сотворила сенсацию, доказав, что американка не является лучшим бойцом всех времен. Пачеко, не являясь топом, просто деклассировала чемпионку, отработав с ней в стойке и сумев свести ее борьбу на нет.

Почему так случилось?

Кайла Харрисон засиделась в PFL и привыкла к относительно слабой оппозиции. Перестала развиваться, уповая на свою борьбу. Но ММА и дзюдо несколько разные дисциплины. Кайла имеет очень слабую стойку, хотя, у нее просто нет никакой стойки, а борьба довольно топорная. Она уповает только на свои габариты и физическую силу. В случае с Пачеко это не прошло. Она уверенно защищалась в борьбе и гнула свою линию в стойке, победив единогласным решением судей.

UFC, Bellator. Поединки с Нуньес и Киборгом

Про эти бои говорили давно и долго. Сейчас становится понятно, что Кайла Харрисон не является конкуренткой для Крис Сайборг или Аманды Нуньес. Они финишируют ее досрочно. Бой с Пачеко все показал и доказал.

Кайла Харрисон — боец одного промоушена и если она не начнет развиваться, думать, то о победах, даже там, можно забыть, а PFL отнюдь не сборище топов. В общем, Кайла проиграла полностью по делу и о ее величии больше не стоит говорить