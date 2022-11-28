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Ирландца снова понесло. Что творит Конор Макгрегор?

В последние дни экс-чемпион UFC снова активизировался, но не в боях, а в интернете.
Ирландца снова понесло. Что творит Конор Макгрегор?
28 ноября 2022 08:07
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Все началось с того, что Конор решил продать свой бренд виски, но в дело вмешался Артем Лобов, которого друг оставил без доли. Все закончилось тем, что Артем просто подал в суд и теперь он решит судьбу его части бизнеса в деле Макгрегора.

ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ…

Компания Netflix сняла документальный фильм о Коноре. Он скоро выйдет, но уже известно, что Макгрегор рассказал о бое с Хабибом, а именно поднял вопрос тренировочного процесса. Разумеется, у него была тяжелая травма, но он нашел в себе силы и вышел на бой… Да, проиграл, но это все не главное!

И ЭТО НЕ ВСЕ…

Конор выложил пост и назвал Артема Лобова крысой! За бывшего друга вступилась Крис Сайборг, но была послана в прямом смысле слова! Потом все свои диалоги он удалил.

А ГДЕ БОИ?

С этим тишина. В феврале бывший чемпион должен сдать два допинг-теста в USADA, а потом планирует начать переговорный процесс по будущим поединкам в рамках UFC. Возможно, что он вернется в марте, но это неточно!

источник: «Советский спорт»
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