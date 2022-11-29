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Благородный чемпион! Прохазка прокомментировал оставление титула

Иржи Прохазка рассказал об оставлении титула и своих и ближайших планах.
Благородный чемпион! Прохазка прокомментировал оставление титула
29 ноября 2022 08:48
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Иржи Прохазка получил тяжелую травму плеча и решил оставить титул. Свой поступок он подробно прокомментировал в одной из своих социальных сетей:

«Я выиграл пояс UFC пять месяцев назад, и нынешняя ситуация никоим образом не мешает мне чувствовать себя чемпионом. Ради этого чувства я и пришел в ММА. Я хочу быть лучшим среди лучших. Это желание – мой источник бесконечной мотивации.

Если кто-то выиграет пояс и докажет, что он лучший полутяжеловес на данный момент, я буду рад понаблюдать за его выступлением, а затем начну готовиться к тому, чтобы показать, кто на самом деле чемпион полутяжелого дивизиона».

Иржи Прохазка вызывает настоящее уважение! Он не стал ходить вокруг да около, а просто решил оставить свой титул, понимая, что от настоящего чемпиона он никуда не уйдет. Сейчас за пояс в полутяжелом весе будут драться Ян Блахович и Магомед Анкалаев. Понятно, что действующий чемпион продолжит лечиться и наблюдать, а потом вернется и ему дадут шанс возвратить свой титул, а пока претенденты могут резвиться и владеть его поясом. Нет сомнений, что Анкалаев одержит победу и потом ему предстоит поединок с Прохазкой. Такой бой может смело претендовать на противостояние года. Есть еще Джон Джонс, но его возвращение выглядит слишком фантастично.

источник: «Советский спорт»
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