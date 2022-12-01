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Анкалаев, Малыхин и Фьюри. Главные бои декабря в ММА и боксе

Последний месяц уходящего года подарит нам множество ярких событий в мире бокса и ММА.
Анкалаев, Малыхин и Фьюри. Главные бои декабря в ММА и боксе
01 декабря 2022 08:02
автор: Антон Купреченков
автор фото: ONE FC

ONE FC

3 декабря в Сингапуре пройдет турнир ONE FC. В рамках ивента Анатолий Малыхин подерется с Де Риддером за титул организации в полутяжелом весе, а Мурад Рамазанов сойдется с Роберто Солдичем.

ФЬЮРИ ПРОТИВ ЧИСОРА. БОЙ №3

Этот бой состоится 3 декабря в Лондоне. Никакой спортивной составляющей этот поединок не несет. Дерик Чисора завершил карьеру, но вернулся, приняв предложение Тайсона Фьюри и решив заработать кругленькую сумму.

ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ ИСМАИЛОВА

3 декабря в Екатеринбурге пройдет турнир RCC, в главном бою вечера Александр Шлеменко будет драться с Магомедом Исмаиловым.

RCC

ПАВЛОВИЧ ПРОТИВ ТУИВАСА

4 декабря в США состоится турнир UFC. В рамках турнира российский тяжеловес Сергей Павлович будет драться с австралийцем Тай Туивасой.

ОДИЛОВ ПРОТИВ ЕРМЕКОВА

10 декабря в Казахстане пройдет турнир Eagle FC 51. В главном бою вечера Даурен Ермеков и Фаридун Одилов подерутся за пояс организации в среднем весе.

АНКАЛАЕВ ПРОТИВ БЛАХОВИЧА

11 декабря в США состоится турнир UFC 282. В главном бою вечера Магомед Анкалаев и Ян Блахович разыграют чемпионский титул в полутяжелом весе.

UFC

ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ КОВАЛЕНКО

16 декабря в Москве пройдет очередной турнир под эгидой бойцовского клуба РЕН ТВ. В рамках ивента Александр Емельяненко сойдется Святославом Коваленко.

ИСМАГУЛОВ ПРОТИВ ЦАРУКЯНА

18 декабря UFC проведет завершающий турнир в уходящем году. Арман Царукян будет биться с Дамиром Исмагуловым, а еще в октагон вернется россиянин Саид Нурмагомедов.

СУЛЕЙМАНОВ ПРОТИВ ОМАРОВА

23 декабря свой бойцовский год завершит лига АСА, проведя турнир в Москве. В главном бою вечера Алихан Сулейманов и Ислам Омаров проведут бой за пояс организации в полулегком весе.

ACA

источник: «Советский спорт»
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