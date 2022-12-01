Анкалаев, Малыхин и Фьюри. Главные бои декабря в ММА и боксе

ONE FC
3 декабря в Сингапуре пройдет турнир ONE FC. В рамках ивента Анатолий Малыхин подерется с Де Риддером за титул организации в полутяжелом весе, а Мурад Рамазанов сойдется с Роберто Солдичем.
ФЬЮРИ ПРОТИВ ЧИСОРА. БОЙ №3
Этот бой состоится 3 декабря в Лондоне. Никакой спортивной составляющей этот поединок не несет. Дерик Чисора завершил карьеру, но вернулся, приняв предложение Тайсона Фьюри и решив заработать кругленькую сумму.
ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ ИСМАИЛОВА
3 декабря в Екатеринбурге пройдет турнир RCC, в главном бою вечера Александр Шлеменко будет драться с Магомедом Исмаиловым.
ПАВЛОВИЧ ПРОТИВ ТУИВАСА
4 декабря в США состоится турнир UFC. В рамках турнира российский тяжеловес Сергей Павлович будет драться с австралийцем Тай Туивасой.
ОДИЛОВ ПРОТИВ ЕРМЕКОВА
10 декабря в Казахстане пройдет турнир Eagle FC 51. В главном бою вечера Даурен Ермеков и Фаридун Одилов подерутся за пояс организации в среднем весе.
АНКАЛАЕВ ПРОТИВ БЛАХОВИЧА
11 декабря в США состоится турнир UFC 282. В главном бою вечера Магомед Анкалаев и Ян Блахович разыграют чемпионский титул в полутяжелом весе.
ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ КОВАЛЕНКО
16 декабря в Москве пройдет очередной турнир под эгидой бойцовского клуба РЕН ТВ. В рамках ивента Александр Емельяненко сойдется Святославом Коваленко.
ИСМАГУЛОВ ПРОТИВ ЦАРУКЯНА
18 декабря UFC проведет завершающий турнир в уходящем году. Арман Царукян будет биться с Дамиром Исмагуловым, а еще в октагон вернется россиянин Саид Нурмагомедов.
СУЛЕЙМАНОВ ПРОТИВ ОМАРОВА
23 декабря свой бойцовский год завершит лига АСА, проведя турнир в Москве. В главном бою вечера Алихан Сулейманов и Ислам Омаров проведут бой за пояс организации в полулегком весе.