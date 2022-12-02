World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Крупнейший турнир 10 декабря. Дацик-Якубов. Дивнич-Кадиев

10 декабря «Наше Дело» проводит самый масштабный турнир со зрителями: Звезда мира спорта Максим Дивнич против молодого проспекта «Наше Дело» Ислама Кадиева. Реванш Мурада Легенды и Вадим Вадимыча. Вячеслав Дацик против Ильяса Якубова. В прямом эфире на RUTUBE среди зрителей, посетивших событие лично, будет разыгран новый Iphone и лимитированный мерч «Наше Дело».
Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Крупнейший турнир 10 декабря. Дацик-Якубов. Дивнич-Кадиев
02 декабря 2022 08:04
автор: Антон Купреченков
автор фото: Наше Дело

Бойцовская лига «Наше Дело» провела масштабную трансформацию и выходит на новый уровень. Произошёл полный ребрендинг организации. Шоу на этот раз выглядит совершенно по-новому. Новые лица, новые цвета, новые эмоции.

В главном бою вечера будут биться Максим Дивнич и победитель Гран-При «Наше Дело» Ислам Кадиев. Ислам является одним из самых молодых бойцов лиги. В свои 22 года он уже достиг больших высот в спорте и намерен двигаться дальше в своей профессиональной карьере. Максим Дивнич станет для него самым сильным соперником, после которого Кадиев будет считаться сильнейшим в весе 70 килограмм и заберет пояс бойцовской лиги «Наше Дело».

Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик в со-главном бою вечера столкнется с Ильясом Якубовым. Громкая история Якубова на турнире «Наше Дело» в бою с Артемом Рофалем не оставила равнодушным никого. Ильяс говорил, что выиграл бой по правилам тайского бокса, но победу присудили Рофалю. В этот раз Дацик нацелен безоговорочно победить Якубова.

На открытии турнира выступят Федор Колтун с Алексеем Букаревым и Давид Нерсисян с Дмитрием Замашным.

Ссылка на выпуск: https://rutube.sport/video/datsik-vs-yakubov-maydanchuk-podralsya-ssavilovym/

Состав участников турнира:

Максим Дивнич - Ислам Кадиев

Ильяс «Шалинский волк» Якубов - Вячеслав «Рыжий тарзан» Дацик

Шодмон «Солдат» Назокатов - Максим Намитов

Вадим Вадимыч - Мурад Легенда

Николай «Котлета» Савилов - Иван «Панчер» Майданчук

Фёдор Колтун - Алексей Букарев

Давид Нерсисян - Дмитрий «Замах» Замашной

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Крупнейший турнир 10 декабря. Дацик-Якубов. Дивнич-Кадиев
Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Крупнейший турнир 10 декабря. Дацик-Якубов. Дивнич-Кадиев
10 декабря «Наше Дело» проводит самый масштабный турнир со зрителями: Звезда мира спорта Максим Дивнич против молодого проспекта «Наше Дело» Ислама Кадиева. Реванш Мурада Легенды и Вадим Вадимыча. Вячеслав Дацик против Ильяса Якубова. В прямом эфире на RUTUBE среди зрителей, посетивших событие лично, будет разыгран новый Iphone и лимитированный мерч «Наше Дело».
02.12.2022 08:04
ММА
автор: Антон Купреченков
Анкалаев, Малыхин и Фьюри. Главные бои декабря в ММА и боксе
Анкалаев, Малыхин и Фьюри. Главные бои декабря в ММА и боксе
Последний месяц уходящего года подарит нам множество ярких событий в мире бокса и ММА.
01.12.2022 08:02
ММА
автор: Антон Купреченков
Павлович может выйти на титул. Где смотреть UFC on ESPN 42?
Павлович может выйти на титул. Где смотреть UFC on ESPN 42?
С 3 на 4 декабря UFC вернется с очередным турниром. В главном бою ивента Стивен Томпсон подерется с Кевином Холландом.
30.11.2022 08:11
ММА
автор: Антон Купреченков
Благородный чемпион! Прохазка прокомментировал оставление титула
Благородный чемпион! Прохазка прокомментировал оставление титула
Иржи Прохазка рассказал об оставлении титула и своих и ближайших планах.
29.11.2022 08:48
ММА
автор: Антон Купреченков
Ирландца снова понесло. Что творит Конор Макгрегор?
Ирландца снова понесло. Что творит Конор Макгрегор?
В последние дни экс-чемпион UFC снова активизировался, но не в боях, а в интернете.
28.11.2022 08:07
ММА
автор: Антон Купреченков
Харрисон разгромно проиграла. Что дальше?
Харрисон разгромно проиграла. Что дальше?
Олимпийская чемпионка Кайла Харрисон уступила в финале гран-при PFL, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.
27.11.2022 08:59
ММА
автор: Антон Купреченков
Главный вызов в карьере российского полутяжа. Прогноз на бой Анкалаева и Блаховича
Главный вызов в карьере российского полутяжа. Прогноз на бой Анкалаева и Блаховича
11 декабря в США состоится турнир UFC 282. Его возглавит противостояние Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича.
27.11.2022 08:14
ММА
автор: Антон Купреченков
RCC 13: Шлеменко против Исмаилова. Где смотреть и кто будет драться?
RCC 13: Шлеменко против Исмаилова. Где смотреть и кто будет драться?
3 декабря в Екатеринбурге пройдет турнир RCC 13. В главном бою вечера Александр Шлеменко подерется с Магомедом Исмаиловым.
26.11.2022 09:09
ММА
автор: Антон Купреченков
Боец TOP DOG Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Боец TOP DOG Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
6-й номер рейтинга средневесов TOP DOG и бывший чемпион лиги Punch Club Алексей Селиванов объявил о завершении карьеры. О своем решении 32-летний кулачный боец заявил пресс-службе лиги TOP DOG.
25.11.2022 12:39
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый выпуск боев «Наше Дело»: Финал Гран-При. Юрий Рябой против Умара Тесиева
Новый выпуск боев «Наше Дело»: Финал Гран-При. Юрий Рябой против Умара Тесиева
В новом выпуске «Наше Дело» определился победитель сильнейшего Гран-При тяжеловесов в России. Юрий Рябой реваншировал с Умаром Тесиевым. Состоялся бой «Берчика» и Гобозова.
25.11.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Как Роналду «воровал» голы у коллег. Его попытка сделать это в Катаре — далеко не первая
В матче Южная Корея - Португалия в рамках 3-го тура ЧМ-2022 Криштиану Роналду может забить очередной мяч за сборную. Однако до сих пор не утихают споры о записанном на Бруну Фернандеша голе в ворота уругвайцев, который Роналду считает своим.
Танака забивает «мяч-фантом» испанцам и хоронит немцев! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Как Германия покинула ЧМ-2022, Испания чуть не проследовала за ней, а Япония стала первой! Безумная развязка в группе Е
В 3-м туре чемпионата мира немцы одержали волевую победу над Коста-Рикой (4:2), но остались без путевки в плей-офф, так как испанцы в параллельном матче, ведя в счете, уступили Японии (1:2).
Гана – Уругвай, Южная Корея – Португалия, Сербия – Швейцария, Камерун – Бразилия: расклад и расписание трансляций 3-го тура ЧМ-2022 в группах G и H 02.12.2022
2 декабря завершится групповой этап ЧМ-2022, и мы узнаем последних участников плей-офф. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в квартетах G и H.
Футбольный бог отвернулся от «дьяволов»! Как Лукаку запорол кучу моментов, а Бельгия не победила Хорватию и покинула ЧМ-2022
В 3-м туре группы F бельгийцы не смогли забить хорватам (0:0), которые вышли в 1/8 финала чемпионата мира вместе с марокканцами, обыгравшими в параллельном матче Канаду (2:1).
«Ганцы победят Уругвай, камерунцы могут отобрать очки у Бразилии». Прогнозы Бояринцева на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах H и G: Южная Корея – Португалия, Гана – Уругвай, Камерун – Бразилия, Сербия – Швейцария.
«Теперь «Спартак» может выпускать Абаскаля в атаку». Мостовой — о санкциях по итогам кубкового побоища в Санкт-Петербурге
Бывший лидер «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» решение КДК дисквалифицировать на шесть матчей зенитовцев Малкома, Барриоса и Родригао, а также спартаковцев Соболева, Николсона и Селихова.
В следующий раз не стесняйтесь… Почему участникам драки в матче «Зенит» — «Спартак» присудили одинаковое наказание
КДК вынес вердикт по самому скандальному эпизоду Кубка России-2022/23: на шесть игр дисквалифицированы трое спартаковцев и трое зенитовцев.
Месяц футбольного блаженства «Матч ТВ»! Таких рейтингов у канала не было больше года
Чемпионат мира в Катаре с первых дней оккупировал верхушки осенних хит-парадов нашего спортивного телевидения.
Исмаилов — Шлеменко, Фьюри — Чисора и другие главные бои декабря-2022
«Плеймейкер» представляет наиболее ожидаемые поединки, которые заинтересуют всех поклонников ММА и профессионального бокса в декабре 2022 года.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика