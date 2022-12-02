Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Крупнейший турнир 10 декабря. Дацик-Якубов. Дивнич-Кадиев

Бойцовская лига «Наше Дело» провела масштабную трансформацию и выходит на новый уровень. Произошёл полный ребрендинг организации. Шоу на этот раз выглядит совершенно по-новому. Новые лица, новые цвета, новые эмоции.

В главном бою вечера будут биться Максим Дивнич и победитель Гран-При «Наше Дело» Ислам Кадиев. Ислам является одним из самых молодых бойцов лиги. В свои 22 года он уже достиг больших высот в спорте и намерен двигаться дальше в своей профессиональной карьере. Максим Дивнич станет для него самым сильным соперником, после которого Кадиев будет считаться сильнейшим в весе 70 килограмм и заберет пояс бойцовской лиги «Наше Дело».

Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик в со-главном бою вечера столкнется с Ильясом Якубовым. Громкая история Якубова на турнире «Наше Дело» в бою с Артемом Рофалем не оставила равнодушным никого. Ильяс говорил, что выиграл бой по правилам тайского бокса, но победу присудили Рофалю. В этот раз Дацик нацелен безоговорочно победить Якубова.

На открытии турнира выступят Федор Колтун с Алексеем Букаревым и Давид Нерсисян с Дмитрием Замашным.

Ссылка на выпуск: https://rutube.sport/video/datsik-vs-yakubov-maydanchuk-podralsya-ssavilovym/

Состав участников турнира:

Максим Дивнич - Ислам Кадиев

Ильяс «Шалинский волк» Якубов - Вячеслав «Рыжий тарзан» Дацик

Шодмон «Солдат» Назокатов - Максим Намитов

Вадим Вадимыч - Мурад Легенда

Николай «Котлета» Савилов - Иван «Панчер» Майданчук

Фёдор Колтун - Алексей Букарев

Давид Нерсисян - Дмитрий «Замах» Замашной