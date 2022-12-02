Евгений «Шиша» Шишков: Хочу в следующем году забрать все, что «Тандовский» заработал

«Я удивлен, что так быстро все происходит! Калажоков дерется 4-й подряд турнир, а «Тандовский» выходит на защиту на следующий турнир после завоевания перстня. Я немного в шоке от графика выступлений, который сделали эти парни… Ну, ладно - сейчас разберу эту пару.

В бою Калажоков редко использует челночок, но много выдёргивает, растягивает соперника за счет длинных рук, часто бьет снизу. Очень опасный. «Тандовский» может двигаться, закидывать удары как из близи, так и из далека. Клинч у него неплохой. Этот бой будет, как шахматная партия. «Тандовскому» надо будет подобрать ключик к Калажоковому: перебороть разницу в росте, перепрыгать, передышать. Кантемиру же надо будет держать Ису на дистанции, больше двигаться на передней руке, втыкать прямые джебы, левый снизу, а заканчивать всё правым кроссом или правым прямым.

Болеть в этом бою я не за кого не буду, но из-за своих интересов хочу, чтобы выиграл «Тандовский». Хочу в следующем году забрать все, что Иса заработал. Я жду эту трилогию. Не принижаю заслуг Кантемира Калажокова, но в отношение «Тандовского» у меня свой интерес. А ребятам я желаю провести красочный бой без травм».

Напомним, что Иса «Тандовский» стал временным чемпионом TOP DOG после победы над Евгением «Шишой» единогласным решением судей на турнире TOP DOG 17. Спортсмены также встречались на турнире TOP DOG 13 - победу нокаутом в первом раунде одержал Шишков.