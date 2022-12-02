World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Евгений «Шиша» Шишков: Хочу в следующем году забрать все, что «Тандовский» заработал

Бывший претендент на перстень TOP DOG в легком весе Евгений «Шиша» Шишков прокомментировал предстоящий бой между Исой «Тандовским» Исаевым и Кантемиром Калажоковым, который состоится 16-го декабря на турнире TOP DOG 18.
Евгений «Шиша» Шишков: Хочу в следующем году забрать все, что «Тандовский» заработал
02 декабря 2022 09:47
автор: Антон Купреченков
автор фото: TOP DOG

«Я удивлен, что так быстро все происходит! Калажоков дерется 4-й подряд турнир, а «Тандовский» выходит на защиту на следующий турнир после завоевания перстня. Я немного в шоке от графика выступлений, который сделали эти парни… Ну, ладно - сейчас разберу эту пару.

В бою Калажоков редко использует челночок, но много выдёргивает, растягивает соперника за счет длинных рук, часто бьет снизу. Очень опасный. «Тандовский» может двигаться, закидывать удары как из близи, так и из далека. Клинч у него неплохой. Этот бой будет, как шахматная партия. «Тандовскому» надо будет подобрать ключик к Калажоковому: перебороть разницу в росте, перепрыгать, передышать. Кантемиру же надо будет держать Ису на дистанции, больше двигаться на передней руке, втыкать прямые джебы, левый снизу, а заканчивать всё правым кроссом или правым прямым.

Болеть в этом бою я не за кого не буду, но из-за своих интересов хочу, чтобы выиграл «Тандовский». Хочу в следующем году забрать все, что Иса заработал. Я жду эту трилогию. Не принижаю заслуг Кантемира Калажокова, но в отношение «Тандовского» у меня свой интерес. А ребятам я желаю провести красочный бой без травм».

Напомним, что Иса «Тандовский» стал временным чемпионом TOP DOG после победы над Евгением «Шишой» единогласным решением судей на турнире TOP DOG 17. Спортсмены также встречались на турнире TOP DOG 13 - победу нокаутом в первом раунде одержал Шишков.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Евгений «Шиша» Шишков: Хочу в следующем году забрать все, что «Тандовский» заработал
Евгений «Шиша» Шишков: Хочу в следующем году забрать все, что «Тандовский» заработал
Бывший претендент на перстень TOP DOG в легком весе Евгений «Шиша» Шишков прокомментировал предстоящий бой между Исой «Тандовским» Исаевым и Кантемиром Калажоковым, который состоится 16-го декабря на турнире TOP DOG 18.
02.12.2022 09:47
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Крупнейший турнир 10 декабря. Дацик-Якубов. Дивнич-Кадиев
Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Крупнейший турнир 10 декабря. Дацик-Якубов. Дивнич-Кадиев
10 декабря «Наше Дело» проводит самый масштабный турнир со зрителями: Звезда мира спорта Максим Дивнич против молодого проспекта «Наше Дело» Ислама Кадиева. Реванш Мурада Легенды и Вадим Вадимыча. Вячеслав Дацик против Ильяса Якубова. В прямом эфире на RUTUBE среди зрителей, посетивших событие лично, будет разыгран новый Iphone и лимитированный мерч «Наше Дело».
02.12.2022 08:04
ММА
автор: Антон Купреченков
Анкалаев, Малыхин и Фьюри. Главные бои декабря в ММА и боксе
Анкалаев, Малыхин и Фьюри. Главные бои декабря в ММА и боксе
Последний месяц уходящего года подарит нам множество ярких событий в мире бокса и ММА.
01.12.2022 08:02
ММА
автор: Антон Купреченков
Павлович может выйти на титул. Где смотреть UFC on ESPN 42?
Павлович может выйти на титул. Где смотреть UFC on ESPN 42?
С 3 на 4 декабря UFC вернется с очередным турниром. В главном бою ивента Стивен Томпсон подерется с Кевином Холландом.
30.11.2022 08:11
ММА
автор: Антон Купреченков
Благородный чемпион! Прохазка прокомментировал оставление титула
Благородный чемпион! Прохазка прокомментировал оставление титула
Иржи Прохазка рассказал об оставлении титула и своих и ближайших планах.
29.11.2022 08:48
ММА
автор: Антон Купреченков
Ирландца снова понесло. Что творит Конор Макгрегор?
Ирландца снова понесло. Что творит Конор Макгрегор?
В последние дни экс-чемпион UFC снова активизировался, но не в боях, а в интернете.
28.11.2022 08:07
ММА
автор: Антон Купреченков
Харрисон разгромно проиграла. Что дальше?
Харрисон разгромно проиграла. Что дальше?
Олимпийская чемпионка Кайла Харрисон уступила в финале гран-при PFL, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.
27.11.2022 08:59
ММА
автор: Антон Купреченков
Главный вызов в карьере российского полутяжа. Прогноз на бой Анкалаева и Блаховича
Главный вызов в карьере российского полутяжа. Прогноз на бой Анкалаева и Блаховича
11 декабря в США состоится турнир UFC 282. Его возглавит противостояние Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича.
27.11.2022 08:14
ММА
автор: Антон Купреченков
RCC 13: Шлеменко против Исмаилова. Где смотреть и кто будет драться?
RCC 13: Шлеменко против Исмаилова. Где смотреть и кто будет драться?
3 декабря в Екатеринбурге пройдет турнир RCC 13. В главном бою вечера Александр Шлеменко подерется с Магомедом Исмаиловым.
26.11.2022 09:09
ММА
автор: Антон Купреченков
Боец TOP DOG Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Боец TOP DOG Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
6-й номер рейтинга средневесов TOP DOG и бывший чемпион лиги Punch Club Алексей Селиванов объявил о завершении карьеры. О своем решении 32-летний кулачный боец заявил пресс-службе лиги TOP DOG.
25.11.2022 12:39
ММА
автор: Антон Купреченков
Сразу два рекорда от Капризова! Как русский лидер «Миннесоты» обыграл Макдэвида и компанию (видео)
Гол и две результативные передачи Кирилла Капризова принесли «дикарям» волевую победу над «Эдмонтоном» (5:3) в матче чемпионата НХЛ.
Как Роналду «воровал» голы у коллег. Его попытка сделать это в Катаре — далеко не первая
В матче Южная Корея - Португалия в рамках 3-го тура ЧМ-2022 Криштиану Роналду может забить очередной мяч за сборную. Однако до сих пор не утихают споры о записанном на Бруну Фернандеша голе в ворота уругвайцев, который Роналду считает своим.
Танака забивает «мяч-фантом» испанцам и хоронит немцев! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Как Германия покинула ЧМ-2022, Испания чуть не проследовала за ней, а Япония стала первой! Безумная развязка в группе Е
В 3-м туре чемпионата мира немцы одержали волевую победу над Коста-Рикой (4:2), но остались без путевки в плей-офф, так как испанцы в параллельном матче, ведя в счете, уступили Японии (1:2).
Гана – Уругвай, Южная Корея – Португалия, Сербия – Швейцария, Камерун – Бразилия: расклад и расписание трансляций 3-го тура ЧМ-2022 в группах G и H 02.12.2022
2 декабря завершится групповой этап ЧМ-2022, и мы узнаем последних участников плей-офф. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в квартетах G и H.
Футбольный бог отвернулся от «дьяволов»! Как Лукаку запорол кучу моментов, а Бельгия не победила Хорватию и покинула ЧМ-2022
В 3-м туре группы F бельгийцы не смогли забить хорватам (0:0), которые вышли в 1/8 финала чемпионата мира вместе с марокканцами, обыгравшими в параллельном матче Канаду (2:1).
«Ганцы победят Уругвай, камерунцы могут отобрать очки у Бразилии». Прогнозы Бояринцева на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах H и G: Южная Корея – Португалия, Гана – Уругвай, Камерун – Бразилия, Сербия – Швейцария.
«Теперь «Спартак» может выпускать Абаскаля в атаку». Мостовой — о санкциях по итогам кубкового побоища в Санкт-Петербурге
Бывший лидер «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» решение КДК дисквалифицировать на шесть матчей зенитовцев Малкома, Барриоса и Родригао, а также спартаковцев Соболева, Николсона и Селихова.
В следующий раз не стесняйтесь… Почему участникам драки в матче «Зенит» — «Спартак» присудили одинаковое наказание
КДК вынес вердикт по самому скандальному эпизоду Кубка России-2022/23: на шесть игр дисквалифицированы трое спартаковцев и трое зенитовцев.
Месяц футбольного блаженства «Матч ТВ»! Таких рейтингов у канала не было больше года
Чемпионат мира в Катаре с первых дней оккупировал верхушки осенних хит-парадов нашего спортивного телевидения.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика