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Артур Арутюнян: Шторм сумеет всех удивить

3 декабря в Екатеринбурге состоится одно из самых ожидаемых событий российского ММА, Магомедом Исмаилов встретится в поединке против Александра Шлеменко. Глава бойцовской лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян дал свой прогноз на этот бой.
Артур Арутюнян: Шторм сумеет всех удивить
02 декабря 2022 18:23
автор: Антон Купреченков
автор фото: Наше Дело

«Хоть многие эксперты считают фаворитом Исмаилова, я уверен Шторм сумеет всех удивить. Как известно у Лысого хищника есть проблемы с выносливостью, трудности Саше он сможет устроить в первых двух раундах. Я думаю, Магомед попробует забрать поединок за счет своей борьбы, но после третьего раунда Шлеменко преподнесет Магомеду сюрприз и попробует перебить его в стойке. Шторм прекрасно понимает, что стоит на кону и покажет свой максимум, зная Александра лично, я уверен, что в этом поединке он просто так не уступит», – рассказал Арутюнян.

На счету Александра «Шторма» Шлеменко (61-14) профессиональных боев ММА. Магомед «Лысый хищник» Исмаилов имеет профессиональный рекорд (17-1-3).

источник: «Советский спорт»
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