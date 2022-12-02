Артур Арутюнян: Шторм сумеет всех удивить

«Хоть многие эксперты считают фаворитом Исмаилова, я уверен Шторм сумеет всех удивить. Как известно у Лысого хищника есть проблемы с выносливостью, трудности Саше он сможет устроить в первых двух раундах. Я думаю, Магомед попробует забрать поединок за счет своей борьбы, но после третьего раунда Шлеменко преподнесет Магомеду сюрприз и попробует перебить его в стойке. Шторм прекрасно понимает, что стоит на кону и покажет свой максимум, зная Александра лично, я уверен, что в этом поединке он просто так не уступит», – рассказал Арутюнян.
На счету Александра «Шторма» Шлеменко (61-14) профессиональных боев ММА. Магомед «Лысый хищник» Исмаилов имеет профессиональный рекорд (17-1-3).
источник: «Советский спорт»