Шлеменко и Исмаилов разобрались в стойке. Бой года состоялся!

Бой года прошел все отведенное время, а именно пять раундов. Бойцы предпочитали драться в стойке, что стало довольно удивительно, особенно со стороны Магомеда Исмаилова, который является известным борцом. Неожиданностью стало и кардио Исмаилова. Он умудрился провести целых пять раундов на ногах. Если Исмаилов удивлял, то Шлеменко нет. Ничего нового боец из Омска своему оппоненту предложить не смог. Магомед придерживался своего плана и набирал баллы, перебивая соперника. Оба спортсмена выдохлись в первых раундах и перестали проводить серийные комбинации, предпочитая одиночные удары. Знаете, но Шлеменко пора завершать свою карьеру, это год стал для него совсем неудачным. В завершении его просто перебил Магомед Исмаилов.
Вернемся к бою… В такой манере прошли оставшиеся раунды, Исмаилов был живее и точнее. По итогам противостояния он одержал победу единогласным решением судей.
Стоит отметить очередную победу Ивана Штыркова, который победил Асылжана Бакытжанулы единогласным решением судей.
Шара Буллет одолел Михаила Рагозина единогласным решением судей.
Отдельно хочется отметить уверенную победу Марины Мохнаткиной над Татьяной Агиар. Марина не билась в России четыре года и смогла одолеть бразильскую спортсменку единогласным решением судей.
Турнир прошел при поддержке Русской медной компании.