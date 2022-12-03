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Шлеменко и Исмаилов разобрались в стойке. Бой года состоялся!

В Екатеринбурге завершился турнир RCC, в главном бою вечера Александр Шлеменко сразился с Магомедом Исмаиловым.
Шлеменко и Исмаилов разобрались в стойке. Бой года состоялся!
03 декабря 2022 23:28
автор: Антон Купреченков
автор фото: RCC

Бой года прошел все отведенное время, а именно пять раундов. Бойцы предпочитали драться в стойке, что стало довольно удивительно, особенно со стороны Магомеда Исмаилова, который является известным борцом. Неожиданностью стало и кардио Исмаилова. Он умудрился провести целых пять раундов на ногах. Если Исмаилов удивлял, то Шлеменко нет. Ничего нового боец из Омска своему оппоненту предложить не смог. Магомед придерживался своего плана и набирал баллы, перебивая соперника. Оба спортсмена выдохлись в первых раундах и перестали проводить серийные комбинации, предпочитая одиночные удары. Знаете, но Шлеменко пора завершать свою карьеру, это год стал для него совсем неудачным. В завершении его просто перебил Магомед Исмаилов.

Вернемся к бою… В такой манере прошли оставшиеся раунды, Исмаилов был живее и точнее. По итогам противостояния он одержал победу единогласным решением судей.

Стоит отметить очередную победу Ивана Штыркова, который победил Асылжана Бакытжанулы единогласным решением судей.

Источник фото: RCC

Шара Буллет одолел Михаила Рагозина единогласным решением судей.

Отдельно хочется отметить уверенную победу Марины Мохнаткиной над Татьяной Агиар. Марина не билась в России четыре года и смогла одолеть бразильскую спортсменку единогласным решением судей.

Турнир прошел при поддержке Русской медной компании.

источник: «Советский спорт»
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