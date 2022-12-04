World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Павлович взял курс на пояс! Результаты турнира UFC on ESPN 42

В США состоялся очередной турнир UFC. В главном бою мероприятия Стивен Томпсон победил Кевина Холланда техническим нокаутом в четвертом раунде.
Павлович взял курс на пояс! Результаты турнира UFC on ESPN 42
04 декабря 2022 12:55
автор: Антон Купреченков

Быстро и жестко

Именно так российский тяжеловес Сергей Павлович разобрался с Тай Туивасой, победив его уже в первом раунде. Серия Павловича пришлась точно в цель, австралийца повело, он упал на канвас, а рефери был вынужден остановить поединок, зафиксировав технический нокаут.

Удачное возвращение бывшего чемпиона

Рафаэль Дос Аньос вернулся в бои после длительного простоя. Ему удалось задушить Брайэна Барбарену во втором раунде.

Автор фото: UFC

Рубка в главном бою

В главном поединке вечера мы увидели полноценное сражение. Бойцы дотянули до четвертого раунда. Стивен Томпсон финишировал Кевина Холланда техническим нокаутом и вышел победителем этого эпичного противостояния.

Технические результаты UFC on ESPN 42

Предварительные бои:

Язмин Ауреги победила Истелу Нунес техническим нокаутом во втором раунде;

Фрэнсис Маршалл нокаутировал Марсело Рохо во втором раунде;

Натан Леви победил Хенаро Вальдеса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

Джонатан Пирс победил Даррена Элкинса единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27);

Майкл Джонсон победил Марка Диакеси единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

Клэй Гуида победил Скотта Холцмана раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);

Анджела Хилл победила Эмили Дюкоти единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Филип Роу победил Нико Прайса техническим нокаутом в третьем раунде.

Главные поединки:

Эрик Андерс победил Кайла Дакаса техническим нокаутом;

Роман Долидзе победил Джека Херманссона техническим нокаутом во втором раунде;

Сергей Павлович победил Тая Туивасу техническим нокаутом в первом раунде;

Матеус Николау победил Мэтта Шнелла техническим нокаутом судей;

Рафаэль Дос Аньос победил Брайэна Барбарену удушающим приёмом во втором раунде.

Главный бой вечера:

Стивен Томпсон победил Кевина Холлэнда техническим нокаутом в четвёртом раунде.



источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Павлович взял курс на пояс! Результаты турнира UFC on ESPN 42
Павлович взял курс на пояс! Результаты турнира UFC on ESPN 42
В США состоялся очередной турнир UFC. В главном бою мероприятия Стивен Томпсон победил Кевина Холланда техническим нокаутом в четвертом раунде.
04.12.2022 12:55
ММА
автор: Антон Купреченков
Шлеменко и Исмаилов разобрались в стойке. Бой года состоялся!
Шлеменко и Исмаилов разобрались в стойке. Бой года состоялся!
В Екатеринбурге завершился турнир RCC, в главном бою вечера Александр Шлеменко сразился с Магомедом Исмаиловым.
03.12.2022 23:28
ММА
автор: Антон Купреченков
Артур Арутюнян: Шторм сумеет всех удивить
Артур Арутюнян: Шторм сумеет всех удивить
3 декабря в Екатеринбурге состоится одно из самых ожидаемых событий российского ММА, Магомедом Исмаилов встретится в поединке против Александра Шлеменко. Глава бойцовской лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян дал свой прогноз на этот бой.
02.12.2022 18:23
ММА
автор: Антон Купреченков
Евгений «Шиша» Шишков: Хочу в следующем году забрать все, что «Тандовский» заработал
Евгений «Шиша» Шишков: Хочу в следующем году забрать все, что «Тандовский» заработал
Бывший претендент на перстень TOP DOG в легком весе Евгений «Шиша» Шишков прокомментировал предстоящий бой между Исой «Тандовским» Исаевым и Кантемиром Калажоковым, который состоится 16-го декабря на турнире TOP DOG 18.
02.12.2022 09:47
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Крупнейший турнир 10 декабря. Дацик-Якубов. Дивнич-Кадиев
Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Крупнейший турнир 10 декабря. Дацик-Якубов. Дивнич-Кадиев
10 декабря «Наше Дело» проводит самый масштабный турнир со зрителями: Звезда мира спорта Максим Дивнич против молодого проспекта «Наше Дело» Ислама Кадиева. Реванш Мурада Легенды и Вадим Вадимыча. Вячеслав Дацик против Ильяса Якубова. В прямом эфире на RUTUBE среди зрителей, посетивших событие лично, будет разыгран новый Iphone и лимитированный мерч «Наше Дело».
02.12.2022 08:04
ММА
автор: Антон Купреченков
Анкалаев, Малыхин и Фьюри. Главные бои декабря в ММА и боксе
Анкалаев, Малыхин и Фьюри. Главные бои декабря в ММА и боксе
Последний месяц уходящего года подарит нам множество ярких событий в мире бокса и ММА.
01.12.2022 08:02
ММА
автор: Антон Купреченков
Павлович может выйти на титул. Где смотреть UFC on ESPN 42?
Павлович может выйти на титул. Где смотреть UFC on ESPN 42?
С 3 на 4 декабря UFC вернется с очередным турниром. В главном бою ивента Стивен Томпсон подерется с Кевином Холландом.
30.11.2022 08:11
ММА
автор: Антон Купреченков
Благородный чемпион! Прохазка прокомментировал оставление титула
Благородный чемпион! Прохазка прокомментировал оставление титула
Иржи Прохазка рассказал об оставлении титула и своих и ближайших планах.
29.11.2022 08:48
ММА
автор: Антон Купреченков
Ирландца снова понесло. Что творит Конор Макгрегор?
Ирландца снова понесло. Что творит Конор Макгрегор?
В последние дни экс-чемпион UFC снова активизировался, но не в боях, а в интернете.
28.11.2022 08:07
ММА
автор: Антон Купреченков
Харрисон разгромно проиграла. Что дальше?
Харрисон разгромно проиграла. Что дальше?
Олимпийская чемпионка Кайла Харрисон уступила в финале гран-при PFL, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.
27.11.2022 08:59
ММА
автор: Антон Купреченков
«Усик, ты следующий!» Фьюри выбрал новую жертву после избиения Чисоры
Тайсон Фьюри защитил в Лондоне титул WBC в тяжелом весе в бою против Дерека Чисоры и сразу же бросил вызов Александру Усику.
Капризов — в шаге от нового рекорда, у Овечкина — 1300 матчей! Русские продолжают «взрывать» НХЛ (видео)
Гол и реализованный послематчевый буллит Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» вырвать волевую победу у «Анахайма» (5:4), а Александр Овечкин достиг очередной знаковой отметки.
Австралия чуть не спаслась, Месси впервые в жизни забил в плей-офф! Как Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 (видео)
Сборная Аргентины столкнулась с огромными трудностями в матче 1/8 финала против Австралии (2:1), но заработала путевку в 1/4 финала, где сыграет с Нидерландами.
Месси забил в тысячном матче! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
«У Месси семь «Золотых мячей». Нужен восьмой!» Иван Игнатьев — о «Локомотиве» и ЧМ-2022
Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал «Плеймейкеру» о приходе в клуб Михаила Галактионова, своих планах на отпуск и симпатиях на чемпионате мира в Катаре.
Ван Гал — непобедим? Как Нидерланды раскатали США и первыми вышли в четвертьфинал ЧМ-2022
Голландцы победили американцев (3:1) и в 1/8 финала чемпионата мира, а их главный тренер Луи ван Гал продлил свою беспроигрышную серию на мундиалях до 11 матчей.
«Польша вышла из группы — и у нас получилось бы». Сутормин — о «Зените», сборной России и ЧМ-2022
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин перед жеребьевкой плей-офф Кубка России рассказал «Плеймейкеру» о своих симпатиях на проходящем в Катаре чемпионате мира, вспомнил недавнюю драку со «Спартаком» и порассуждал на тем ухода нашего футбола в Азию.
Ждем полуфинал Валиева — Акатьева? Как в Питере начался чемпионат России по прыжкам
Стартовал первый в истории официальный чемпионат России по прыжкам. В субботу в Санкт-Петербурге состоялись квалификационные раунды и определилась воскресная сетка плей-офф.
Франция – Польша, Англия – Сенегал: расклад и расписание трансляций 1/8 финала ЧМ-2022 04.12.2022
4 декабря на катарские поля выйдут три выдающихся бомбардира современности: Килиан Мбаппе, Роберт Левандовски и Гарри Кейн. «Плеймейкер» анонсирует игры 1/8 финала с участием двух фаворитов чемпионата мира.
«Неубедительные поляки и неуступчивый Сенегал сойдут с дистанции». Прогнозы Булыкина на 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от очередных матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Франция – Польша и Англия – Сенегал.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика