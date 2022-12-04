Павлович взял курс на пояс! Результаты турнира UFC on ESPN 42

Быстро и жестко

Именно так российский тяжеловес Сергей Павлович разобрался с Тай Туивасой, победив его уже в первом раунде. Серия Павловича пришлась точно в цель, австралийца повело, он упал на канвас, а рефери был вынужден остановить поединок, зафиксировав технический нокаут.

Удачное возвращение бывшего чемпиона

Рафаэль Дос Аньос вернулся в бои после длительного простоя. Ему удалось задушить Брайэна Барбарену во втором раунде.

Автор фото: UFC

Рубка в главном бою

В главном поединке вечера мы увидели полноценное сражение. Бойцы дотянули до четвертого раунда. Стивен Томпсон финишировал Кевина Холланда техническим нокаутом и вышел победителем этого эпичного противостояния.

Технические результаты UFC on ESPN 42

Предварительные бои:

Язмин Ауреги победила Истелу Нунес техническим нокаутом во втором раунде;

Фрэнсис Маршалл нокаутировал Марсело Рохо во втором раунде;

Натан Леви победил Хенаро Вальдеса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

Джонатан Пирс победил Даррена Элкинса единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27);

Майкл Джонсон победил Марка Диакеси единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

Клэй Гуида победил Скотта Холцмана раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);

Анджела Хилл победила Эмили Дюкоти единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Филип Роу победил Нико Прайса техническим нокаутом в третьем раунде.

Главные поединки:

Эрик Андерс победил Кайла Дакаса техническим нокаутом;

Роман Долидзе победил Джека Херманссона техническим нокаутом во втором раунде;

Сергей Павлович победил Тая Туивасу техническим нокаутом в первом раунде;

Матеус Николау победил Мэтта Шнелла техническим нокаутом судей;

Рафаэль Дос Аньос победил Брайэна Барбарену удушающим приёмом во втором раунде.

Главный бой вечера:

Стивен Томпсон победил Кевина Холлэнда техническим нокаутом в четвёртом раунде.





