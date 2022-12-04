Павлович взял курс на пояс! Результаты турнира UFC on ESPN 42

Быстро и жестко
Именно так российский тяжеловес Сергей Павлович разобрался с Тай Туивасой, победив его уже в первом раунде. Серия Павловича пришлась точно в цель, австралийца повело, он упал на канвас, а рефери был вынужден остановить поединок, зафиксировав технический нокаут.
Удачное возвращение бывшего чемпиона
Рафаэль Дос Аньос вернулся в бои после длительного простоя. Ему удалось задушить Брайэна Барбарену во втором раунде.
Автор фото: UFC
Автор фото: UFC
Рубка в главном бою
В главном поединке вечера мы увидели полноценное сражение. Бойцы дотянули до четвертого раунда. Стивен Томпсон финишировал Кевина Холланда техническим нокаутом и вышел победителем этого эпичного противостояния.
Технические результаты UFC on ESPN 42
Предварительные бои:
Язмин Ауреги победила Истелу Нунес техническим нокаутом во втором раунде;
Фрэнсис Маршалл нокаутировал Марсело Рохо во втором раунде;
Натан Леви победил Хенаро Вальдеса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);
Джонатан Пирс победил Даррена Элкинса единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27);
Майкл Джонсон победил Марка Диакеси единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);
Клэй Гуида победил Скотта Холцмана раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);
Анджела Хилл победила Эмили Дюкоти единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Филип Роу победил Нико Прайса техническим нокаутом в третьем раунде.
Главные поединки:
Эрик Андерс победил Кайла Дакаса техническим нокаутом;
Роман Долидзе победил Джека Херманссона техническим нокаутом во втором раунде;
Сергей Павлович победил Тая Туивасу техническим нокаутом в первом раунде;
Матеус Николау победил Мэтта Шнелла техническим нокаутом судей;
Рафаэль Дос Аньос победил Брайэна Барбарену удушающим приёмом во втором раунде.
Главный бой вечера:
Стивен Томпсон победил Кевина Холлэнда техническим нокаутом в четвёртом раунде.