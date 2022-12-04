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RCC впереди планеты всей, но географию турниров нужно расширять

RCC провели очередной грандиозный турнир в Екатеринбурге. В главном бою вечера Магомед Исмаилов победил Александра Шлеменко единогласным решением судей.
RCC впереди планеты всей, но географию турниров нужно расширять
04 декабря 2022 15:31
автор: Антон Купреченков
автор фото: RCC

Знаете, RCC очень порадовали своим турниром. Главный бой получился довольно унылым, что было ожидаемо, но Шлеменко и Исмаилов привлекли обывателя. Отдельно хочется отметить кард мероприятия. У промоушена есть ряд бойцов, которых они ведут и это нормально. Впечатляет, что их не сажают на мешочную диету. Михаил Рагозин сразился с Шара Буллетом и не был фаворитом изначально, но дал серьезный бой и повысил свои ставки. Тимур Нагибин — еще одна звездочка RCC, но ему организовали поединок против опаснейшего Али Абдулхаликова. Стоит отметить, что Тимур дал крутой бой, проиграл, но бился отчаянно.

RCC

Бой Кунченко и Алибекова — просто космос. Два действительно равных и крепких бойца. Хочется поблагодарить RCC именно за это. На прошедшем турнире не было проходных боев.

Отдельно поговорим о Марине Мохнаткиной, которая не билась в России ровно четыре года. Ее появление в карде очень разнообразило этот турнир. В RCC уделяется отдельное внимание женскому ММА и это не может не радовать.

Можно еще вспомнить шоу, которое нацелено на привлечение в ММА дополнительной аудитории, что правильно.

Очень хочется, чтобы промоутерская компания RCC расширила географию своих турнир. Состав бойцов, уровень организации, потенциал, все это способствует развитию популярности в России, а не в отдельном регионе.

Турнир прошел при поддержке Русской медной компании.

источник: «Советский спорт»
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