Этот русский выносит всех. Кто следующий для Сергея Павловича?

Павлович нокаутировал Тай Туивасу и открыл себе новые двери, которые ведут к титулу UFC в тяжелом весе. В этом дивизионе сложилась странная ситуация. Чемпион Фрэнсис Нганну восстанавливается после тяжелой травмы и операции, а все остальные вынуждены биться в рейтинговых, но не титульных боях. Над всеми нависает фигура Джона Джонса, который просто спекулирует темой своего возвращения в спорт.

Дальнейшие расклады зависят от сроков возвращения Нганну, но эти сроки слишком туманны. Павлович одержал пятую победу кряду и заслужил бой за титул. Это однозначный факт! Но с кем? Стипе Миочич пропал и драться особо не планирует. Кто остается? Получается, что Сирил Ган. Именно он может стать следующим соперником Сергея Павловича и их бой будет за временный титул, а победитель будет сражаться с основным чемпионом.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПАВЛОВИЧА В ПОЕДИНКЕ С ГАНОМ

Они выглядят довольно позитивно! Павлович очень силен физически и неплохо борется в стойке, с грэпплингом у него все плохо, но у кого из нынешних топов тяжелого веса нет проблем с борьбой в партере? На стороне россиянина молодость и опыт, поэтому мы ставим именно на него!

Такой поединок может состояться весной будущего года, а если все пройдет удачно и Сергей Павлович станет временным чемпионом, то к концу лета или в первой половине осени может состояться его противостояние с Фрэнсисом Нганну..

В статистике Сергея Павловича семнадцать побед и одно поражение.