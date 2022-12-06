Максим Дивнич проведет следующий бой против Зелимхана «Пулеметчика» Дукаева

Об этом сообщил основатель бойцовской лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян.

«Приготовили для зрителей крутое зрелище, Максим Дивнич встретится против Зелимхана «Пулеметчика» Дукаева. Уверен эти жесткие парни устроят настоящую мясорубку. Прародитель поп-ММА «Пулеметчик» смог перебить Вячеслава Дацика, и все знают про невероятную скорость его ударов. Максим же профессионал высочайшего класса, который любит зарубиться в стойке. Уверен бой будет проходить на высокой скорости и оба спортсмена будут настроены завершить поединок нокаутом» - сказал Арутюнян.

На счету Максима Дивнича 25 поединков в профессиональном ММА, из которых 19 побед и 6 поражений.

На турнире со главным событием станет бой Вячеслава Дацика против профессионального бойца ММА Ильяса Якубова.

Турнир «Наше Дело» состоится 10 декабря в Москве на концертной площадке «Music Media Dome».

Кард турнира

Максим Дивнич – Зелимхан «Пулеметчик» Дукаев

Ильяс «Шалинский волк» Якубов - Вячеслав «Рыжий тарзан» Дацик

Шодмон «Солдат» Назокатов - Максим Намитов

Вадим Вадимыч - Мурад Легенда

Николай «Котлета» Савилов - Иван «Панчер» Майданчук

Фёдор Колтун - Алексей Букарев

Давид Нерсисян - Дмитрий «Замах» Замашной