World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Этой ночью у России появится новый чемпион. Где смотреть турнир UFC 282?

11 декабря в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 282, в главном бою вечера Магомед Анкалаев и Ян Блахович разыграют титул чемпиона организации в полутяжелом весе.
Этой ночью у России появится новый чемпион. Где смотреть турнир UFC 282?
07 декабря 2022 00:01
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Магомед Анкалаев и Ян Блахович должны были биться в претендентском поединке, а чемпион Ян Блахович провести реванш с Гловером Тейшейрой. Но Прохазка получил тяжелую травму и оставил титул. Теперь россиянин будет биться за титул и имеет огромные шансы стать очередным чемпионом из России. Мы в этом не сомневаемся!

В рамках UFC 282 состоится очередной поединок любимчика Даны Уайта Пэдди Пимблетта, а его соперником станет Джаред Гордон. Еще в этом карде можно смело отметить поединок двух тяжеловесов, которые любят завершать свои поединки нокаутом: Жаирзиньо Розенстрайк против Криса Дакаса.

Турнир стартует 11 декабря в 01:30 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 06:00 по московскому времени, а главный бой пройдет около 07:30.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников турнира

Главные бои:

Магомед Анкалаев – Ян Блахович;

Пэдди Пимблетт – Джаред Гордон;

Сантьяго Понзиниббио – Алекс Мороно;

Даррен Тилл – Дрикус Дю Плесси;

Брайс Митчелл – Илия Топурия.

Предварительный кард:

Жаирзиньо Розенстрайк – Крис Дакас;

Рауль Росас – Джей Перрин;

Эдмен Шахбазян – Далча Лунгиамбула;

Крис Кертис – Хоакин Бакли.

Билли Куарантилло – Александр Эрнандес;

Ти Джей Браун – Эрик Силва;

Винисиус Сальвадор – Даниэль Ласерда;

Кэмерон Саайман – Стивен Кослоу.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Этой ночью у России появится новый чемпион. Где смотреть турнир UFC 282?
Этой ночью у России появится новый чемпион. Где смотреть турнир UFC 282?
11 декабря в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 282, в главном бою вечера Магомед Анкалаев и Ян Блахович разыграют титул чемпиона организации в полутяжелом весе.
07.12.2022 00:01
ММА
автор: Антон Купреченков
Максим Дивнич проведет следующий бой против Зелимхана «Пулеметчика» Дукаева
Максим Дивнич проведет следующий бой против Зелимхана «Пулеметчика» Дукаева
Российский боец ММА и экс-чемпион М-1 Максим Дивнич следующий бой проведет 10 декабря против Зелимхана «Пулеметчика» Дукаева.
06.12.2022 08:26
ММА
автор: Антон Купреченков
Бывший претендент на перстень TOP DOG Денис «Ураган» Дула станет ведущим турнира TOP DOG 18
Бывший претендент на перстень TOP DOG Денис «Ураган» Дула станет ведущим турнира TOP DOG 18
Лига кулачных боёв TOP DOG назвала имя ведущего, который заменит Данилу «Регбиста» Алеева на турнире TOP DOG 18. По словам пресс-службы, его место займет бывший претендент на перстень TOP DOG в среднем дивизионе Денис «Ураган» Дула.
06.12.2022 08:14
ММА
автор: Антон Купреченков
Этот русский выносит всех. Кто следующий для Сергея Павловича?
Этот русский выносит всех. Кто следующий для Сергея Павловича?
Российский тяжеловес Сергей Павлович продолжает свое впечатляющие движение по ростеру тяжей в UFC. Сегодня мы решили поговорить о его дальнейших перспективах.
04.12.2022 23:58
ММА
автор: Антон Купреченков
RCC впереди планеты всей, но географию турниров нужно расширять
RCC впереди планеты всей, но географию турниров нужно расширять
RCC провели очередной грандиозный турнир в Екатеринбурге. В главном бою вечера Магомед Исмаилов победил Александра Шлеменко единогласным решением судей.
04.12.2022 15:31
ММА
автор: Антон Купреченков
Павлович взял курс на пояс! Результаты турнира UFC on ESPN 42
Павлович взял курс на пояс! Результаты турнира UFC on ESPN 42
В США состоялся очередной турнир UFC. В главном бою мероприятия Стивен Томпсон победил Кевина Холланда техническим нокаутом в четвертом раунде.
04.12.2022 12:55
ММА
автор: Антон Купреченков
Шлеменко и Исмаилов разобрались в стойке. Бой года состоялся!
Шлеменко и Исмаилов разобрались в стойке. Бой года состоялся!
В Екатеринбурге завершился турнир RCC, в главном бою вечера Александр Шлеменко сразился с Магомедом Исмаиловым.
03.12.2022 23:28
ММА
автор: Антон Купреченков
Артур Арутюнян: Шторм сумеет всех удивить
Артур Арутюнян: Шторм сумеет всех удивить
3 декабря в Екатеринбурге состоится одно из самых ожидаемых событий российского ММА, Магомедом Исмаилов встретится в поединке против Александра Шлеменко. Глава бойцовской лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян дал свой прогноз на этот бой.
02.12.2022 18:23
ММА
автор: Антон Купреченков
Евгений «Шиша» Шишков: Хочу в следующем году забрать все, что «Тандовский» заработал
Евгений «Шиша» Шишков: Хочу в следующем году забрать все, что «Тандовский» заработал
Бывший претендент на перстень TOP DOG в легком весе Евгений «Шиша» Шишков прокомментировал предстоящий бой между Исой «Тандовским» Исаевым и Кантемиром Калажоковым, который состоится 16-го декабря на турнире TOP DOG 18.
02.12.2022 09:47
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Крупнейший турнир 10 декабря. Дацик-Якубов. Дивнич-Кадиев
Новый выпуск шоу «Наше Дело»: Крупнейший турнир 10 декабря. Дацик-Якубов. Дивнич-Кадиев
10 декабря «Наше Дело» проводит самый масштабный турнир со зрителями: Звезда мира спорта Максим Дивнич против молодого проспекта «Наше Дело» Ислама Кадиева. Реванш Мурада Легенды и Вадим Вадимыча. Вячеслав Дацик против Ильяса Якубова. В прямом эфире на RUTUBE среди зрителей, посетивших событие лично, будет разыгран новый Iphone и лимитированный мерч «Наше Дело».
02.12.2022 08:04
ММА
автор: Антон Купреченков
Зачем нужен Роналду, если есть Гонсалу Рамуш?! Как Португалия отгрузила шесть мячей Швейцарии и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Героем матча Португалия - Швейцария (6:1) стал Гонсалу Рамуш, который вышел в стартовом составе вместо Криштиану Роналду, оформил первый хет-трик нынешнего чемпионата мира и вывел свою команду в 1/4 финала на Марокко.
Пепе забил в 39 лет! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
«А я предупреждал, что так и будет». Александр Мостовой — о фиаско Испании на ЧМ-2022
Бывший лидер «Сельты» Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсационном поражении сборной Испании от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0, 0:3 по пенальти).
Буну переплюнул Акинфеева! Как Испания вылетела с ЧМ-2022, не забив все три пенальти марокканскому вратарю
Сборная Марокко впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира, сенсационно переиграв испанцев (0:0, пенальти - 3:0).
Делай как Эрве Ренар! Тренер Саудовской Аравии — главный фитнес-красавчик ЧМ-2022
Сборная Саудовской Аравии запомнилась на чемпионате мира в Катаре не только сенсационной победой над аргентинцами, но и внешним видом своего главного тренера. В 54 года француз Эрве Ренар выглядит как суператлет. Таким кубикам пресса и бицепсам при полном отсутствии лишнего веса позавидуют многие.
«Отдайте ему сразу все медали!» Как Большунов и Клэбо скучают друг без друга
В Кубках России и мира по лыжным гонкам прошло по два этапа. Наш Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клэбо одержали несколько побед, но в общих зачетах идут только вторыми.
Может, Макрону лучше заняться беттингом? Букмекерский обзор
Последние новости из мира ставок на ЧМ-2022 в Катаре и не только.
«Хорватский кошмар» для японских пенальтистов и другие мемы ЧМ-2022
Последние события чемпионата мира в Катаре в картинках и видосах.
«Испанцы поймают Марокко на ошибках, швейцарцы выстоят против Роналду». Прогнозы Масалитина на 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Марокко – Испания и Португалия – Швейцария.
Танцует даже тренер! Как Бразилия с вернувшимся Неймаром устроила тайм-карнавал с Кореей и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Сборная Бразилии, забив четыре мяча в первом тайме, разгромила Южную Корею (4:1) и вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре на Хорватию.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика