Этой ночью у России появится новый чемпион. Где смотреть турнир UFC 282?

Магомед Анкалаев и Ян Блахович должны были биться в претендентском поединке, а чемпион Ян Блахович провести реванш с Гловером Тейшейрой. Но Прохазка получил тяжелую травму и оставил титул. Теперь россиянин будет биться за титул и имеет огромные шансы стать очередным чемпионом из России. Мы в этом не сомневаемся!

В рамках UFC 282 состоится очередной поединок любимчика Даны Уайта Пэдди Пимблетта, а его соперником станет Джаред Гордон. Еще в этом карде можно смело отметить поединок двух тяжеловесов, которые любят завершать свои поединки нокаутом: Жаирзиньо Розенстрайк против Криса Дакаса.

Турнир стартует 11 декабря в 01:30 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 06:00 по московскому времени, а главный бой пройдет около 07:30.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников турнира

Главные бои:

Магомед Анкалаев – Ян Блахович;

Пэдди Пимблетт – Джаред Гордон;

Сантьяго Понзиниббио – Алекс Мороно;

Даррен Тилл – Дрикус Дю Плесси;

Брайс Митчелл – Илия Топурия.

Предварительный кард:

Жаирзиньо Розенстрайк – Крис Дакас;

Рауль Росас – Джей Перрин;

Эдмен Шахбазян – Далча Лунгиамбула;

Крис Кертис – Хоакин Бакли.

Билли Куарантилло – Александр Эрнандес;

Ти Джей Браун – Эрик Силва;

Винисиус Сальвадор – Даниэль Ласерда;

Кэмерон Саайман – Стивен Кослоу.