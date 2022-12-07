Этой ночью у России появится новый чемпион. Где смотреть турнир UFC 282?

Магомед Анкалаев и Ян Блахович должны были биться в претендентском поединке, а чемпион Ян Блахович провести реванш с Гловером Тейшейрой. Но Прохазка получил тяжелую травму и оставил титул. Теперь россиянин будет биться за титул и имеет огромные шансы стать очередным чемпионом из России. Мы в этом не сомневаемся!
В рамках UFC 282 состоится очередной поединок любимчика Даны Уайта Пэдди Пимблетта, а его соперником станет Джаред Гордон. Еще в этом карде можно смело отметить поединок двух тяжеловесов, которые любят завершать свои поединки нокаутом: Жаирзиньо Розенстрайк против Криса Дакаса.
Турнир стартует 11 декабря в 01:30 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 06:00 по московскому времени, а главный бой пройдет около 07:30.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Состав участников турнира
Главные бои:
Магомед Анкалаев – Ян Блахович;
Пэдди Пимблетт – Джаред Гордон;
Сантьяго Понзиниббио – Алекс Мороно;
Даррен Тилл – Дрикус Дю Плесси;
Брайс Митчелл – Илия Топурия.
Предварительный кард:
Жаирзиньо Розенстрайк – Крис Дакас;
Рауль Росас – Джей Перрин;
Эдмен Шахбазян – Далча Лунгиамбула;
Крис Кертис – Хоакин Бакли.
Билли Куарантилло – Александр Эрнандес;
Ти Джей Браун – Эрик Силва;
Винисиус Сальвадор – Даниэль Ласерда;
Кэмерон Саайман – Стивен Кослоу.