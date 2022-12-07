«Этот шанс Анкалаев не упустит!» Диана Авсарагова - о бое за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

«Меня удивляло, что Магомед Анкалаев так долго не получал возможность сразиться за титул. Он давно заслужил этот шанс и сейчас у меня нет никаких сомнений в его успехе. Блахович серьезный парень, но его время давно ушло, в этом бою я на него не ставлю. Сейчас объясню почему. Блахович очень медленный в стойке, а Анкалаев очень быстрый на руках, плюс, он отлично комбинирует руки и ноги. Ян будет делать акцент на борьбу, но сначала ему хорошо прилетит в стойке, если он устоит то полезет бороться, рассчитывая на свой грэпплинг. Перевести Анкалаева будет очень сложно, он хороший борец и уверенно защищается от переводов. Бой не будет проходить в партере. У нашего бойца отличное кардио, а вот этот компонент у Блаховича хромает. Магомед собьет его дыхание, перерубит в стойке и нокаутирует. Я считаю, что это произойдет во втором или третьем раунде. Магомед Анкалаев победит нокаутом или техническим нокаутом и станет новым чемпионом UFC в полутяжелом весе».

В статистике Магомеда Анкалаева семнадцать побед и одно поражение.

В статистике Яна Блаховича двадцать девять побед и девять поражений.