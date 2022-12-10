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Кармуш снова победила, а Магомедов потерпел тяжелое поражение. Результаты Bellator 289

В США состоялся очередной ивент Bellator. В главном поединке турнира Рауфьон Стотс победил Дэнни Сабателло раздельным решением судей.
Кармуш снова победила, а Магомедов потерпел тяжелое поражение. Результаты Bellator 289
10 декабря 2022 11:36
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator

Вторая победа Лиз Кармуш

Лиз Кармуш доказала, что ее первая победа над Джулианной Веласкес оказалась не случайной. Во втором раунде Кармуш провела своей сопернице рычаг локтя и смогла защитить пояс Bellator в наилегчайшей весовой категории.

Необязательное поражение Магомеда Магомедова

Российский боец Магомед Магомедов потерпел первое досрочное поражение в карьере. Магомедов постоянно осуществлял неприкрытые проходы в ноги и был пойман Патриком Миксом в гильотину во втором раунде, сигнализировав сдачу.

Технические результаты Bellator 289

Главные бои:

  • Рауфьон Стотс победил Дэнни Сабателло раздельным решением судей;

  • Лиз Кармуш победила Джулиану Веласкес сабмишеном во втором раунде;

  • Патрик Микс победил Магомеда Магомедова сабмишеном во втором раунде;

  • Далтон Роста победил Энтони Адамса единогласным решением судей.

Предварительные поединки:

  • Илара Джоанне победила Дениз Кейхольц раздельным решением судей;

  • Джалил Уиллис победил Кайла Кратчмера единогласным решением судей;

  • Крис Ленциони победил Коди Лоу раздельным решением судей;

  • Кай Камака третий победил Кевина Боема техническим нокаутом в третьем раунде;

  • Майкл Ломбардо победил Марка Леммингера нокаутом в первом раунде;

  • Кристиан Эколс победил Пэта Доуни нокаутом в первом раунде;

  • Касс Белл победил Джареда Скоггинса раздельным решением судей.



источник: «Советский спорт»
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Кармуш снова победила, а Магомедов потерпел тяжелое поражение. Результаты Bellator 289
Кармуш снова победила, а Магомедов потерпел тяжелое поражение. Результаты Bellator 289
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