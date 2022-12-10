Кармуш снова победила, а Магомедов потерпел тяжелое поражение. Результаты Bellator 289

Вторая победа Лиз Кармуш
Лиз Кармуш доказала, что ее первая победа над Джулианной Веласкес оказалась не случайной. Во втором раунде Кармуш провела своей сопернице рычаг локтя и смогла защитить пояс Bellator в наилегчайшей весовой категории.
Необязательное поражение Магомеда Магомедова
Российский боец Магомед Магомедов потерпел первое досрочное поражение в карьере. Магомедов постоянно осуществлял неприкрытые проходы в ноги и был пойман Патриком Миксом в гильотину во втором раунде, сигнализировав сдачу.
Технические результаты Bellator 289
Главные бои:
Рауфьон Стотс победил Дэнни Сабателло раздельным решением судей;
Лиз Кармуш победила Джулиану Веласкес сабмишеном во втором раунде;
Патрик Микс победил Магомеда Магомедова сабмишеном во втором раунде;
Далтон Роста победил Энтони Адамса единогласным решением судей.
Предварительные поединки:
Илара Джоанне победила Дениз Кейхольц раздельным решением судей;
Джалил Уиллис победил Кайла Кратчмера единогласным решением судей;
Крис Ленциони победил Коди Лоу раздельным решением судей;
Кай Камака третий победил Кевина Боема техническим нокаутом в третьем раунде;
Майкл Ломбардо победил Марка Леммингера нокаутом в первом раунде;
Кристиан Эколс победил Пэта Доуни нокаутом в первом раунде;
Касс Белл победил Джареда Скоггинса раздельным решением судей.