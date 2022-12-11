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Ограбление по-американски. Магомеда Анкалаева нагло обокрали

В США состоялся турнир UFC 282, в главном поединке вечера Магомед Анкалаев и Ян Блахович оформили ничью.
Ограбление по-американски. Магомеда Анкалаева нагло обокрали
11 декабря 2022 11:50
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Да, Ян Блахович дал серьезный бой, но проиграл. Это понимают все. Он уступил в стойке и борьбе. Новым чемпионом UFC в полутяжелом весе должен был стать Магомед Анкалаев, но судьи выбрали ничью в титульном бою — звучит диковато. Сегодня крики про ограбление Магомеда Анкалаеве звучат со всех сторон, но не все озвучивают истинные мотивы, особенно его коллеги, которые имеют американскую визу. Россиянина засудили и мотив тут только один! Политический! Просто американцам не нужен очередной русский чемпион и это факт. Да, ему дали титульный бой, а как иначе, но он не смог победить досрочно, Блаховича спасли, а титул оставили вакантным. Кстати, спасли не просто Яна Блаховича, а спортсмена из Польши, а это еще один важный нюанс.

Надо отдать должное Дане Уайту, он не опустился до уровня Bellator или PFL, которые проявили откровенные антироссийские позиции, но и сегодня он не смог ничего поделать. Есть факт — Магомеда Анкалаева засудили и сделали это из-за его Российского гражданства. Глупо и неправильно это отрицать, говоря, что спорт вне политики. Спорт давно в политике и очень сильно.

Да, изначально мы писали обзор на UFC 282, но как-то не получилось. Посмотрите хотя бы результаты, а Анкалаева засудили, нагло засудили.

UFC

Магомед Анкалаев

  • Бой Ян Блахович – Магомед Анкалаев завершился вничью раздельным решением судей
  • Пэдди Пимблетт победил Джареда Гордона единогласным решением судей
  • Сантьяго Понзиниббио победил Алекса Мороно техническим нокаутом в третьем раунде
  • Дрикус Дю Плесси победил Даррена Тилла болевым приемом в третьем раунде
  • Илия Топурия победил Брайса Митчелла удушающим приемом во втором раунде
  • Рауль Росас-младший победил Джея Перрина удушающим приемом в первом раунде
  • Жаирзиньо Розенстрайк победил Криса Дакаса нокаутом в первом раунде
  • Эдмен Шахбазян победил Дальчу Лунгиамбулу техническим нокаутом во втором раунде

источник: «Советский спорт»
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