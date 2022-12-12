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Позор UFC и проблемы полутяжелого веса организации

Магомеда Анкалаева засудили, пояс вакантен, а его перспективы покрыты туманом неизвестности.
Позор UFC и проблемы полутяжелого веса организации
12 декабря 2022 08:23
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Ситуация с Магомедом Анкалаевым открыла новую страницу в истории UFC. Это касается именно наших спортсменов. Побеждать в близких боях теперь будет крайне проблематично, а еще получать титульные шансы. Если бы Ян Блахович дрался более уверенно, то победу бы отдали ему, но реально Анкалаев победил, да, бой был максимально близким, поэтому судьи и дали ничью.

Очень обидно, что у нас в стране нет даже близких альтернатив UFC, но после такого исхода делать там нашим бойцам нечего. Политика вмешалась и в профессиональное ММА, но наши бойцы делают вид, что не понимают сути этого судейского решения. Сколько еще будет таких ситуаций?

ЧТО ДАЛЬШЕ В ПОЛУТЯЖАХ?

Иржи Прохазка выбыл и сделал это надолго. Гловеру Тейшейре титул не светит, свой последний бой он проиграл. Вариантов у Даны Уайта не очень много, а вернее он один. Это незамедлительный реванш между Анкалаевым и Блаховичем. Интересно, что же придумают в UFC? Проводить его точно не в их планах. Кстати, если провести бой в Абу-Даби, то судьи будут не только американские. К сожалению, но это единственный вариант победить решением. Получается, что Яна нужно вырубать.

источник: «Советский спорт»
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