В Москве прошла закрытая премьера главного ММА-реалити России «Путь бойца»

9 декабря в кинотеатре «Синема Стар» состоялся закрытый показ нового шоу «Путь бойца». У гостей премьеры была уникальная возможность увидеть две первых серии проекта, а также пообщаться с его создателями.

«Путь Бойца» – это ММА-реалити, в котором неизвестные бойцы со всей страны сражаются за контракт на 5 миллионов рублей с лигой «Наше Дело». Зрители смогут пройти весь путь от отбора до финала, где окажутся сильнейшие и достойнейшие из претендентов, вместе с участниками. Проект «Путь Бойца» будет выходить эксклюзивно на видеохостинге RUTUBE каждую среду, начиная с 14 декабря.

С приветственной речью к гостям премьеры вышли создатели шоу: генеральный продюсер RUTUBE Давид Кочаров, директор собственного производства RUTUBE Алексей Федоров, генеральный директор бойцовской лиги «Наше Дело» Карэн Мосикян и ведущий проекта «Путь Бойца» Артур Арутюнян. Среди гостей были замечены: амбассадор RUTUBE Дима Гордей, экс-чемпион бойцовской лиги «Наше Дело» Павел Шульский, дзюдоист, чемпион мира Алексей Леденев, известный российский миксфайтер полутяжелого и тяжелого веса Хадис Ибрагимов, бывший профессиональный российский футболист, ставший звездой поп-ММА, Гаджи Наврузов («Автомат»).

Давид Кочаров, генеральный продюсер RUTUBE:

«До нас в России уже создавали MMA и поп-ММА реалити, здесь мы не первопроходцы. Но во всех существующих проектах ставка сделана либо на спорт: уделяется внимание тренировкам, правильному питанию, графику спортсменов, либо на трештоки, разборки и т.д. Оригинальность проекта «Путь бойца» в том, что он прежде всего про людей. Мы сделали ставку на крутой каст и характеры героев, которых мы отобрали. Мы пригласили креативным продюсером шоу Аню Кузаеву, которая снимала проект «Холостяк» для телеканала ТНТ, чтобы сделать реалити телевизионного формата про людей. Название проекта выбрано не случайно: к нам на шоу приходят неограненные алмазы, которые в процессе шоу становятся настоящими бриллиантами. За этими изменениями действительно интересно наблюдать».

Карэн Мосикян, генеральный директор бойцовской лиги «Наше Дело»:

«Благодаря нашим друзьям и партнерам, видеохостингу RUTUBE, впервые в истории бойцовской лиги «Наше Дело» мы произвели реалити-шоу, а сегодня организуем такое большое медийное мероприятие. А завтра впервые в истории бойцовской лиги мы проведем еще одно большое, но уже спортивное мероприятие со зрителями и прямой трансляцией. RUTUBE внес огромные корректировки в нашу жизнь: теперь у нас много хлопот, но это все здорово, это очень радует.

Выход в клетку – это всегда преодоление больших и сложных барьеров. Наши подписчики часто обращаются к нам с просьбой, чтобы наша лига стала той площадкой, которая дает возможность расти путем честных поединков обычным простым ребятам. Собственно, «Путь бойца» про это».

Артур Арутюнян, ведущий проекта «Путь Бойца»:

«За время съемок я не только увидел, как трансформируются бойцы, но и сам прошел некую трансформацию. В начале работы я со многим не соглашался и говорил: «Так не надо, так не делается». Но благодаря тому, что у всех соучастников была одна цель – сделать классный проект, получилось не первое ММА реалити-шоу в России, но я уверен, самое классное. Я долго мониторил рынок и не только наш российский, и я уверен, что проект взлетит, а мы с удовольствием будем за этим наблюдать».